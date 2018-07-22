«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых

В девяностые годы цензуру в культуре отменили, и эстрада оказалась предоставлена сама себе — и вкусу публики.

Люди к тому времени устали от песен про БАМ, и хотели танцевать под незамысловатые мелодии и простые тексты о главном — о любви. Только не к родине, как было раньше, а к девчонке или парнишке по соседству.

Впрочем, спросом пользовались и скупые мужские исповеди про неповторимую женщину в жизни лирического героя, с которой он не мог быть вместе. Под такие шлягеры, томно обнявшись, парочки танцевали до утра.

И пионеры российского шоу-бизнеса стремились угодить аудитории. Вспомним самые зубодробительные шлягеры девяностых.

"Дым сигарет с ментолом"

Главная и единственно успешная песня забытой ныне группы "Нэнси". Мужская тоска, пропитанная табаком, взорвала радиоэфир СНГ, а в 1996 году вышел клип, где музыкантов можно было увидеть живьем.

Песня обычно закрывала дискотеки в многочисленных бывших Дворцах культуры, заказывалась именинникам и исполнялась в ресторанах. Как признание в любви, а иногда и как пролог к предложению руки и сердца.

"Ветер с моря дул"

Первый из железобетонных шлягеров тогда еще юной певицы Натали. Школьницы признали ее своей после выхода клипа, где певица вместе с участниками группы "Нэнси" разыграла нехитрую подростковую мелодраму в интерьерах обычной московской школы.

Кстати, авторство поп-хита вызвало ожесточенные юридические споры. И точка в этом вопросе так и не поставлена.

"Фаина"

Программная песня группы "На-на" прославила не самое распространенное женское имя, придав ему оттенок соблазна. На успех повлиял и скандальный, откровенно эротический клип группы, по которому можно изучать всю палитру вкусов и жанров девяностых. В нем нашлось место и Садальскому, и восточным красоткам, и бандитам, и раскованным солистам группы в широких штанах.

"Ах, какая женщина"

Самый известный хит группы "Фристайл" царил в ресторанах до начала нулевых. Страдания героя по случайно встреченной красотке действовали на публику почти гипнотически, несмотря на возмущенные отзывы критиков.

Композитор Анатолий Розанов объяснял, что потеряв надежду привить публике вкус к его любимому джаз-року, он стал писать намеренно примитивные композиции и преуспел.

"Гранитный камушек"

Еще одна узнаваемая в своей дворовой стилистике песня, которая мгновенно покорила девочек СНГ. Но если Натали пела о девичьих жалобах, то группа "Божья коровка" рассказала историю подростковых переживаний от лица парня. В остальном рецепт тот же — доверчивая героиня, отвергнутый герой и коварный соблазнитель. Смешать, взболтать и употребить, когда любовь всей жизни с соседней квартиры отправилась на дискотеку не с тобой.