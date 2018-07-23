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Джазовые артисты выступят в Вологде на международном фестивале «Блюз на веранде»
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Джазовые артисты выступят в Вологде на международном фестивале «Блюз на веранде» 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: Медиа-центр
ВОЛОГДА, 23 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Пятнадцатый юбилейный международный фестиваль джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде» пройдет 23-27 июля в Вологде. Его главными исполнителями станут: джазовый вокалист JD Walter, исполнитель «буги-вуги-блюза» пианист Kenny Wayne, российская вокалистка Тина Кузнецова, оркестр Игоря Бутмана. Об этом рассказала ТАСС арт-директор фестиваля Екатерина Колесова.
"В честь юбилейного фестиваля в Вологду приезжают зарубежные и отечественные легенды джаза, запланированы великолепные концерты и джем-сейшен (совместные импровизации) музыкантов. Впервые мы организуем бесплатную открытую площадку «Живое звучание» на берегу реки Вологды в сквере в историческом месте города у Соборной горки. На ее сцене пройдут бесплатные музыкальные мероприятия для всех желающих, мастер-классы от звезд и форумы молодых исполнителей", — рассказала ТАСС арт-директор.
По ее словам, также впервые в этом году администрация Вологды и мэр Сергей Воропанов выступили генеральными спонсорами фестиваля, оказав финансовую и организационную поддержку. Благодаря поддержке на открытой площадке у Соборной горки состоятся концерты, дискуссия о современной музыке «В провинции быть или не быть?», мастер-классы по джазовой музыке и танцу, детская площадка «Бэби-джаз» и другие проекты.
"Особенность нашего фестиваля еще и в том, что на одной сцене со звездами играют вологодские музыканты, тоже мастера своего дела.
Наши отечественные музыканты не хуже, а в чем-то и лучше зарубежных, мы стараемся приглашать всех — музыканты из Европы, США и Канады дают «воздух», другой взгляд и подход к музыке", — отметила организатор.
Почти каждый год на протяжении последних 10 лет приезжает на фестиваль Игорь Бутман с разными составами и музыкантами. «Игорь Бутман очень любит приезжать в Вологду, играет великолепные концерты и всегда участвует в джем-сейшене. Ему нравится местная открытая, очень доброжелательная публика, уже компетентная и воспитанная. Нравятся местные исполнители, их уровень мастерства и подход к музыке», — сказала Колесова.
Программа «Блюза на веранде»
Откроет фестиваль Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Концерт состоится 23 июля в Консисторском дворе Вологодского кремля. В этот же вечер там выступят Ярославский диксиленд под управлением Сергея Кузнецова, молодежный эстрадный хор, Виктор Колесов и «Джаз-Рок проект» из Вологды. Позже на клубной сцене выступит квартет Кристины Крит с участием Александра Боженко — исполнители из Ростова-на-Дону и Москвы, а также один из лучших джазовых трубачей Турции, специальный гость фестиваля Tolga Bilgin.
Среди участников фестиваля — исполнители из разных городов России, а также из США, Бразилии, Кубы. Ежедневно в дни фестиваля будут работать три площадки: основная концертная, как правило, на территории Вологодского кремля, клубная и открытая площадка «Живое звучание». Джей Жи Уолтер и Андрей Кондаков выступят 24 июля. В день закрытия фестиваля, 27 июля, состоится ежегодный проект вологодского музыканта Виктора Колесова «Краски блюза», который покажет блюз во всех его проявлениях, а в завершение выступит Кенни Вэйн с программой «Blues Boss».
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