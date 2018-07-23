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5 вечеров в Екатеринбурге: где послушать оперу, лежа на траве, и когда зажечь с немецкими диджеями
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5 вечеров в Екатеринбурге: где послушать оперу, лежа на траве, и когда зажечь с немецкими диджеями 

e1.ru 23 июля 2018
Фото: e1.ru
На этой неделе продолжаем наслаждаться тёплым летом и гулять светлыми вечерами, пока есть такая возможность. В четверг открывается Венский фестиваль музыкальных фильмов, можно будет послушать классическую и современную музыку, посмотреть на большом экране лучшие оперы и концерты, лежа на травке под открытым небом — круто же!
Для любителей другой музыки в пятницу на летней площадке «Телеклуба» пройдет фестиваль с диджеями, а в среду выступят музыканты из бывшей культовой рок-группы «Король и Шут». Кроме этого можно сходить на выставки и в кино.
Рассказываем, что интересного будет в городе в ближайшие пять дней.
Понедельник, 23 июля Смотрим триллер про миллиардеров
На экраны вышел драматический триллер «Клуб миллиардеров». Его действие происходит в Лос-Анджелесе начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной, но вместе с тем — смертельной.
Где: в кинотеатрах города Когда: c 19 июля Сколько стоит: от 130 рублей Возрастное ограничение: 18+
Вторник, 24 июля Разглядываем копии домов из гипса
В Ельцин-центре проходит выставка «Масштаб 1:100». Это, как описывают её авторы — уличные художники из Омска, история о домах и человеческом воображении. Зрители смогут увидеть около 40 гипсовых домиков в сто раз меньше оригиналов. Серые стены расписали художники, скульпторы, дизайнеры из разных городов России — из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Москвы. Они выразили своё понимание дома.
Где: атриум «Ельцин-центр» (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: c 12 июля Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 6+
Среда, 25 июля Вспоминаем Горшка из «КиШ»
В этом году исполняется пять лет с момента гибели Михаила Горшенева — Горшка из группы «Король и Шут». А тридцать лет назад он решил связать свою жизнь с музыкой. Группа «КняZz» выступит в Екатеринбурге с программой «Камнем по голове». Зрителей ждут все хиты «Короля и Шута» с главных альбомов культовой группы в исполнении команды Андрея Князева. По традиции на сцену выйдет и дочь Михаила — Александра Горшенёва, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца.
Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 25 июля в 20:00 Сколько стоит: 1700–2200 Возрастное ограничение: 16+
Четверг, 26 июля Слушаем классику под открытым небом
В этот четверг в Екатеринбурге стартует традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов. В течение двух недель на большой сцене на площади перед главным корпусом УрФУ можно будет смотреть записи опер, балетов и концертов. А на открытии фестиваля 26 июля вживую сыграет музыкальный коллектив Oberton String Octet. Ансамбль исполняет классическую и современную музыку, в его составе восемь профессиональных музыкантов, играющих на струнных инструментах. Репертуар ансамбля — от Вивальди до народной музыки.
Где: площадь перед УрФУ (ул. Мира, 19) Когда: 25 июля в 19:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+
Пятница, 27 июля Отрываемся всю ночь с диджеями
На летней площадке «Телеклуба» пройдёт фестиваль Full Moon Open Air. С 23 часов вечера и до утра участников ждут выступления десятков диджеев. Отрываться можно будет на нескольких танцполах. Первые хедлайнеры — знаменитый берлинский дуэт Tiefschwarz. Братья Али и Басти Шварц гастролируют в основном по одному, но именно на летней площадке «Телеклуба» они отыграют фестивальный сет Tech House / Electro полным составом!
Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 27 июля с 23:00 Сколько стоит: от 500 рублей Возрастное ограничение: 18+
Больше интересных событий вы можете найти в нашем разделе «Афиша», в календаре гастролей на июль и в обзоре летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях.
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