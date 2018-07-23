Итальянский тенор споет для жителей района

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 26 июля состоится концерт, на котором выступит итальянский певец Крис Каспер.

— Этот артист очень талантлив. Мало того, что он обладает прекрасным голосом, он еще играет на фортепиано, гитаре и флейте. На его концерты всегда приходит много людей. Зрители интересуются, когда будет следующее выступление, — поделилась организатор культурных мероприятий учреждения Илонна Багрий.

Отметим, что Крис Каспер в июле уже выступал в районном центре соцобслуживания.

Начало концерта в 13:30. Он пройдет по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.