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Итальянский тенор споет для жителей района
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Итальянский тенор споет для жителей района 

Управа района Арбат города Москвы 23 июля 2018
Фото: Арбатские Вести
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 26 июля состоится концерт, на котором выступит итальянский певец Крис Каспер.
— Этот артист очень талантлив. Мало того, что он обладает прекрасным голосом, он еще играет на фортепиано, гитаре и флейте. На его концерты всегда приходит много людей. Зрители интересуются, когда будет следующее выступление, — поделилась организатор культурных мероприятий учреждения Илонна Багрий.
Отметим, что Крис Каспер в июле уже выступал в районном центре соцобслуживания.
Начало концерта в 13:30. Он пройдет по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
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