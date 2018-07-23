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«Эмоций вал»: новосибирские рокеры спели перед десятками тысяч европейцев
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«Эмоций вал»: новосибирские рокеры спели перед десятками тысяч европейцев 

ngs.ru 23 июля 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирская металл-группа Rhemorha закончила большой зарубежный тур — первыми слушателями нового альбома сибирских музыкантов стали европейцы.
Музыканты Rhemorha вернулись из июльского тура c концертами в Болгарии, Румынии и Сербии. На последнее шоу, которое сибиряки устроили 22 июля вместе с британской хэви-метал группой Judas Priest в Бухаресте, пришли 30 тысяч человек, рассказал корреспонденту НГС участник группы Rhemorha гитарист Алексей Пахомов.
Новосибирцы сыграли песни с нового англоязычного альбома Natural Born Groov — сейчас в Сети доступен одноимённый сингл. Как отметил гитарист, на альбоме есть композиции, записанные с музыкантами из культовых групп Sepultura и Machine Head.
«Эмоций вал! Приняли отлично. Этот тур рекламный [в поддержку нового альбома], мы специально напоминаем о себе перед выпуском второго альбома Natural Born Groove, работа над которым шла весь этот год во Флориде. Это второй тур группы по Европе, однако настолько статусных мероприятий не было в первом [туре]», — объяснил Алексей Пахомов.
Первый концерт Rhemorha, играющей в основном в стиле groove metal, состоялся около 10 лет назад в Новосибирске. Сейчас в составе группы — Михаил Кирющенко (барабаны), Александр Зиновьев (бас), Евгений Пупков (вокал), Алексей Пахомов (гитара) и Сергей Полянский (гитара). Сибирские металлисты уже выступали на одной сцене с известными рок-музыкантами, в том числе Scorpions, Sepultura и Korn.
В этом году ещё один известный новосибирский гитарист — Евгений Каргаполов — начал работать с зарубежным музыкантом. Александр Шуб из Дании присылает ему записанные партии барабанов и баса, а Каргаполов добавляет свою гитару и сводит всё в единую композицию.
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