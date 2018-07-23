В Саду имени Баумана и Измайловском парке выступили военные оркестры

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости . На востоке Москвы 21 июля прошли два концерта духовых коллективов в рамках программы «Военные оркестры в парках».

Музыкальная программа стартовала в 14.00 на сцене Сада имени Н. Э. Баумана. Своё выступление зрителям представил Показательный оркестр МЧС России

Каждую мелодию публика принимала аплодисментами. Концерт состоял из старинных русских вальсов, мелодий военных лет и попурри из любимых всеми песен о Москве.

Послушать духовую музыку собрались зрители всех возрастов: пары людей благородного возраста, родители с колясками и молодежь.

Уже стало приятной традицией субботних встреч, организаторами которых является Дирекция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны РФ , МЧС России, Росгвардии и Правительства Москвы , когда во время выступления военного оркестра перед сценой открывается импровизированная танцплощадка.

"Как можно устоять перед такой музыкой — ноги сами пошли в пляс, когда оркестр заиграл «Кадриль». Сразу вспомнилось детство, пионерский лагерь, когда мы еще такие молодые учили с вожатыми, как правильно танцевать этот русский танец.

Спасибо всем за этот праздник", — сказала нам пенсионерка, житель Басманного района столицы Таисия Юдина Каждый концерт военных коллективов сопровождается сюрпризом для зрителей. Интригой выступления Показательного оркестра МЧС России стала последняя композиция — марш «Прощание славянки», дирижером которого был выбран самый юный зритель — Артур Прокофьев.

Далее музыкальную эстафету подхватил один из самых экологически чистых парков Европы — Измайловский. В 17.00 на главную сцену зеленой площадки вышел коллектив Сводного военного оркестра войск национальной гвардии. Открыл концертную программу любимый многими поколениями «Гусарский марш» из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово».

Знакомую мелодию сразу подхватило «серебряное поколение» и благородные гусары закружили своих дам под музыку военного оркестра.

Зрители на концерте военных оркестров

Продолжился вечер знакомыми всем национальными композициями: дружными аплодисментами зрители приняли «Цыганочку» и песню кубинских моряков «Хабанера», а далее с особым вниманием слушали красивую «Армянскую мелодию», которую сопровождало соло на дудуке.

Все собравшиеся в этот вечер дружно подпевали попурри из песен о самом лучшем городе Земли — Москве, а любимая «Калинка-малинка» была встречена бурными аплодисментами.

Напомним, что в 2018 году в Программе «Военные оркестры в парках» принимают участие 13 парков и скверов Москвы.

Закрытие цикла выступлений-2018 состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

Следующий концерт Программы «Военные оркестры в парках» состоится 28 июля в 17.00 на главной сцене одного из старинных парков Москвы — парке «Красная Пресня».

МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Фестиваля «Спасская башня».