Ещё
Активные граждане смогут помочь подготовиться ко Дню города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Активные граждане смогут помочь подготовиться ко Дню города 

Вестник района Гагаринский 23 июля 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
В этом году столице исполняется 871 год. Город начинает подготовку к празднику, а чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, вопрос о наполнении развлекательной программы вновь вынесли на обсуждение в проекте «Активный гражданин».
Каждый год в первые выходные сентября столица отмечает свой день рождения. Это один из самых главных и масштабных городских праздников, гуляния продолжаются все выходные, а готовиться к ним город начинает еще с лета. Из года в год Правительство Москвы старается удивить горожан яркими шоу, разнообразными активностями и красочным фейерверком. А для того, чтобы событие прошло на «отлично» и запомнилось, организаторы вот уже несколько лет обращаются за советом к активным гражданам.
В этом году участников голосования будут спрашивать, какие мероприятия Дня города-2017 они хотят повторить. На выбор предлагается организовать детский день города, в программу которого войдут всевозможные активности для юных москвичей или провести общегородской день экскурсий и исторические квесты по Москве, также можно будет голосовать за программы с участием благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках.
Участники проекта могут высказывать свои пожелания по концертам и встречам, которые они хотели бы видеть на центральных праздничных площадках Москвы в этом году. Здесь представлены тематические направления на любой вкус: от концертов классической музыки и театрализованных представлений, до концертов современной музыки и поэтических встреч.
Активные граждане постоянно принимают участие в составлении праздничной программы Дня города. В прошлом году более 194 тысяч человек высказали свое мнение и выбрали мероприятия, которые они хотели бы посетить во время торжества. Например, в 2017 году 33% участников голосования захотели полюбоваться на красочные фейерверки в парках, а 27% посчитали, что необходимо устроить детский День города. В вопросе о музыкальных концертах и тематических встречах 38% проголосовавших отдали предпочтение концертам современной
музыки, а 27% — театральным выступлениям. По итогам голосования были реализованы по два самых популярных ответа. Так, в 2017 году День города в 17 парках Москвы состоялся запуск праздничных фейерверков и прошли детские мероприятия. А в парке искусств «Музеон» состоялся большой концерт «Москва и ее герои», где свои песни исполнили современные российские исполнители. Театрализованное представление «История московских династий» прошло в парке Кусково.
Вестник района Гагаринский: последние новости
В театре под руководством Армена Джигарханяна пройдет спектакль «Безымянная звезда» Театр под руководством Армена Джигарханяна приглашает на представление «Свадьба Кречинского» Дети исполнят классику в библиотеке Данте Алигьери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение