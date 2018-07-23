Все жители и гости Москвы имеют возможность помочь в подготовке Дня города

В этом 2018 году Москве исполнится 871 год. Город подготавливается к празднику и чтобы мероприятие прошло хорошо, вопрос о наполнении развлекательной программы вынесли на обсуждение через проект «Активный гражданин».

Это один из самых главных и масштабных городских праздников, гуляния продолжаются все выходные, а готовиться к ним город начинает еще с лета. Уже в этом году Москве исполнится 871 год. Город подготавливается к празднику и чтобы мероприятие прошло хорошо, вопрос о наполнении развлекательной программы вынесли на обсуждение через проект «Активный гражданин». Из года в год Правительство Москвы старается удивить горожан яркими шоу, разнообразными активностями и красочным фейерверком. А для того, чтобы событие прошло на «отлично» и запомнилось, организаторы вот уже несколько лет обращаются за советом к активным гражданам.

Участники проекта смогут написать свои пожелания по мероприятиям, которые они хотят увидеть на центральных праздничных площадках столицы в этом году. Здесь будут представлены тематические направления на любой вкус: от концертов классической музыки и театрализованных представлений, до концертов современной музыки и поэтических встреч.

В 2017 году 33% участников голосования захотели полюбоваться на красочные фейерверки в парках, а 27% посчитали, что необходимо устроить детский День города. В вопросе о музыкальных концертах и тематических встречах 38% проголосовавших отдали предпочтение концертам современной музыки, а 27% — театральным выступлениям. По итогам голосования были реализованы по два самых популярных ответа. Так, в 2017 году День города в 17 парках Москвы состоялся запуск праздничных фейерверков и прошли детские мероприятия. А в парке искусств «Музеон» состоялся большой концерт «Москва и ее герои», где свои песни исполнили современные российские исполнители. Театрализованное представление «История московских династий» прошло в парке Кусково.