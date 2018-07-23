Wiz Khalifa выпустил новый клип

Американский рэпер и номинант на премию Grammy представил новый клип на композицию Gin & Drugs, вошедшую в его новый альбом Rolling Papers 2. Релиз пластинки, в записи которой принимали участие Снуп Догг, Ty Dolla $ign и Gucci Mane, состоялся 13 июля 2018 года.

Режиссером психоделического видео выступил Спенсер Хорд, не первый раз сотрудничающий с музыкантом. Главные роли в клипе исполнили модели — близняшки Шэннон и Шинейд Клермон, о которых широкая общественность узнала в начале этого года после съемок в рекламной кампании Канье Уэста. Напомним, на опубликованных фотографиях девушки были запечатлены полностью обнаженными. Единственное, что на них было надето, это сапоги на высоких каблуках из новой коллекции Yeezy Season 6.