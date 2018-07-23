Бритни Спирс представила новый унисекс-аромат Prerogative

Пусть состоянием Бритни Спирс всё еще «заведует» её отец, сама певица, не покладая рук, это самое состояние преумножает — и делает это не только за счет музыки. На днях Бритни представила новый унисекс-аромат, получивший название в честь одной из ее старых песен — Prerogative (помните хит Спирс My Prerogative 2004 года?)

Разумеется, Бритни не упустила возможности лично сняться в рекламной кампании аромата, тизером которой поделилась со своими поклонниками через соцсети. Кстати, Prerogative стал уже 24 (!) по счету ароматом Спирс.

Prerogative. A fragrance for all. 📹 #MyPrerogative

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

16 Июл 2018 в 7:45 PDT Заодно вспомним и песню:

попкорнnews