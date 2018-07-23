Ещё
Бритни Спирс представила новый унисекс-аромат Prerogative
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Бритни Спирс представила новый унисекс-аромат Prerogative 

Попкорн News 23 июля 2018
Фото: Попкорн News
Пусть состоянием Бритни Спирс всё еще «заведует» её отец, сама певица, не покладая рук, это самое состояние преумножает — и делает это не только за счет музыки. На днях Бритни представила новый унисекс-аромат, получивший название в честь одной из ее старых песен — Prerogative (помните хит Спирс My Prerogative 2004 года?)
Разумеется, Бритни не упустила возможности лично сняться в рекламной кампании аромата, тизером которой поделилась со своими поклонниками через соцсети. Кстати, Prerogative стал уже 24 (!) по счету ароматом Спирс.
Prerogative. A fragrance for all. 📹 #MyPrerogative
Публикация от Britney Spears (@britneyspears)
16 Июл 2018 в 7:45 PDT  Заодно вспомним и песню:
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Рианна готовится выпустить сразу два новых альбома «Мстители 4» выйдут в апреле 2019 Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио станут Ромео и Джульеттой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение