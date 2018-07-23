Жители Богородского посетили концерт военного оркестра

На главной сцене территории Воронцовского парка состоялся концерт Военного оркестра Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ.

В середине июля сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» и любители оркестровой музыки, жители районов Богородское, Сокольники, Преображенское, Соколиная гора и Метрогородок, посетили выступление прославленного коллектива, история которого насчитывает более 80 лет. Концерт состоялся в одной из самых старинных русских усадеб столицы — усадьбе «Воронцово».

В рамках программы «Военные оркестры в парках», жители Восточного округа услышали старинные русские марши и классические композиции, а также современные мелодии.

Когда заиграла первая композиция концерта — вальс Бориса Мошкова «Летняя серенада, перед сценой открылась танцевальная площадка. Пары „серебряного возраста“, молодожены, семьи, пришедшие в парк с детьми, закружились в вальсе.