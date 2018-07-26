Подросток исполнил песни Высоцкого в Железноводске

Подросток удивил поклонников Высоцкого в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Выступление 13-летнего Влада Пожидаева, который спел «Что случилось в Африке… », понравилось поклонникам барда. Влад играет на гитаре с 6 лет и с детства любит песни Высоцкого.

Открытый фестиваль провели на курорте, чтобы почтить годовщину смерти музыканта. В Пушкинском сквере собрались артисты-любители со всего Ставрополья. Одни подражали манере Высоцкого, другие нашли свой способ исполнить его песни.

Оргкомитет фестиваля рассказал, что праздник в память о поэте и музыканте может стать ежегодным. Кроме того, осенью в Пушкинскую галерею планируют привезти выставку личных вещей и театральных костюмов Высоцкого.