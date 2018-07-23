Концерт вокальной музыки организуют в Доме Алексея Лосева 

В Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом Алексея Лосева» 26 июля состоится концерт вокальной музыки «Уймитесь, волнения страсти».
Для гостей учреждения выступят солисты Шымкентского оперного театра. Так, на сцену выйдут Гульжан Раскалиева, Тамара Завальная и Алексей Скибин. Аккомпанировать вокалистам на фортепиано будет Марианна Куинджи.
На официальном сайте учреждения отметили, что артисты исполнят арии, романсы, дуэты и терцеты Вольфганга Амадея Моцарта, Михаила Глинки и Петра Чайковского.
Вход свободный. Начало концерта в 19:00. Гостей ждут по адресу: улица Арбат, дом 33.