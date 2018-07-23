Ещё
Саксофонист из консерватории Чайковского выступил с концертом в Алтуфьеве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Саксофонист из консерватории Чайковского выступил с концертом в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 23 июля 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
В музыкальном салоне филиала «Алтуфьевский» ТЦСО «Бибирево» выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов, студент четвертого курса академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Илья Горшков. Как сообщили центре, он представил свою сольную программу «Классический саксофон-соло…».
— Саксофон — один из самых красивых музыкальных инструментов, чье звучание завораживает и создает неповторимую атмосферу любви и романтики, предавая музыкальному произведению особый шарм. Звучали произведения французских композиторов 17-20-х веков и шлягеры популярных блюзовых исполнителей, — рассказали в ЦСО.
Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2.
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Ансамбль «Виват» выступил с концертом в ЦСО «Алтуфьевский» Музыкально-эстетический центр Алтуфьева представил район на окружном смотре городского фестиваля творчества Лауреат всероссийских вокальных конкурсов Ирина Введенская выступила в Алтуфьеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение