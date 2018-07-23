Саксофонист из консерватории Чайковского выступил с концертом в Алтуфьеве

В музыкальном салоне филиала «Алтуфьевский» ТЦСО «Бибирево» выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов, студент четвертого курса академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Илья Горшков . Как сообщили центре, он представил свою сольную программу «Классический саксофон-соло…». — Саксофон — один из самых красивых музыкальных инструментов, чье звучание завораживает и создает неповторимую атмосферу любви и романтики, предавая музыкальному произведению особый шарм. Звучали произведения французских композиторов 17-20-х веков и шлягеры популярных блюзовых исполнителей, — рассказали в ЦСО. Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2.