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Народные песни прозвучали в центре соцобслуживания Сокола
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Народные песни прозвучали в центре соцобслуживания Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 23 июля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» состоялся концерт народного коллектива «Ярило». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Концерт прошел по-домашнему, в уютной обстановке. Звучали веселые народные песни, ведущий со зрителями разучил несколько веселых игр на внимательность, что пришлось по душе присутствующим», — говорится в материале, опубликованном после концерта на сайте ЦСО.
Харизматичные участники коллектива не оставили равнодушным ни одного из зрителей, артистов провожали бурными аплодисментами. (ео)
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