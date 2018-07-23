Народные песни прозвучали в центре соцобслуживания Сокола

В филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» состоялся концерт народного коллектива «Ярило». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Концерт прошел по-домашнему, в уютной обстановке. Звучали веселые народные песни, ведущий со зрителями разучил несколько веселых игр на внимательность, что пришлось по душе присутствующим», — говорится в материале, опубликованном после концерта на сайте ЦСО.

Харизматичные участники коллектива не оставили равнодушным ни одного из зрителей, артистов провожали бурными аплодисментами. (ео)