Концерт в рамках проекта «Открытый микрофон» пройдет в библиотеке имени Тургенева

В рамках народного проекта «Открытый микрофон» в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева 24 июля состоится концерт.

— Гостей порадуют юные солистки группы Lollipops Band Алиса Трифонова и Ульяна Прокипчук. После них с авторскими композициями выступит Ольга Васильева . Она исполнит романсы и эстрадные песни, — рассказала о концерте заведующая отделом культурных и образовательных программ Ирина Бабкина.

Желающих послушать всем известные хиты в исполнении разнообразных артистов и музыкальных коллективов ждут в 19:30 в сквере у библиотеки. Культурное учреждение находится по адресу: Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2. Вход на концерт свободный.