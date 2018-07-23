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Концерт в рамках проекта «Открытый микрофон» пройдет в библиотеке имени Тургенева
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Концерт в рамках проекта «Открытый микрофон» пройдет в библиотеке имени Тургенева 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 23 июля 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках народного проекта «Открытый микрофон» в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева 24 июля состоится концерт.
— Гостей порадуют юные солистки группы Lollipops Band Алиса Трифонова и Ульяна Прокипчук. После них с авторскими композициями выступит Ольга Васильева. Она исполнит романсы и эстрадные песни, — рассказала о концерте заведующая отделом культурных и образовательных программ Ирина Бабкина.
Желающих послушать всем известные хиты в исполнении разнообразных артистов и музыкальных коллективов ждут в  19:30 в сквере у библиотеки. Культурное учреждение находится по адресу: Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2. Вход на концерт свободный.
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