Волгоградский детский оркестр завоевал гран-при Grand Piano in Palace

С 17 по 22 июля в Санкт-Петербурге проходил международный фестиваль-конкурс камерной и вокальной музыки Grand Piano in Palace. Участвовал в нем и Волгоградский детский симфонический оркестр.

По данным пресс-службы администрации области, на суд жюри была представлена программа из классических произведений и сочинений современных композиторов. Конкурсное выступление оркестра состоялось на сцене Мраморного дворца, а большой сольный концерт — в зале Союза композиторов. Удачно артисты выступили и в сольных номинациях. Многие из них стали лауреатами первой, второй и третьей премий. Отметим, в оркестре играют дети в возрасте от 8 до 17 лет — учащиеся музыкальных школ Волгограда, области и Поволжского региона. За семь лет своего существования коллектив побывал с концертами в Москве, Великобритании, Чехии, Болгарии, Финляндии, Латвии. Оркестр неоднократно становился обладателем первых премий и гран-при международных конкурсов, в том числе «Скандинавская волна» (2014), «Казанские узоры» (2016), Eurojurmala (2017). В репертуаре артистов более 80 инструментальных и вокальных сочинений, детская опера «Брундибар».