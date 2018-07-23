Ещё
Волгоградский детский оркестр завоевал гран-при Grand Piano in Palace
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Волгоградский детский оркестр завоевал гран-при Grand Piano in Palace 

АиФ Волгоград 23 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
С 17 по 22 июля в Санкт-Петербурге проходил международный фестиваль-конкурс камерной и вокальной музыки Grand Piano in Palace. Участвовал в нем и Волгоградский детский симфонический оркестр.
По данным пресс-службы администрации области, на суд жюри была представлена программа из классических произведений и сочинений современных композиторов. Конкурсное выступление оркестра состоялось на сцене Мраморного дворца, а большой сольный концерт — в зале Союза композиторов. Удачно артисты выступили и в сольных номинациях. Многие из них стали лауреатами первой, второй и третьей премий. Отметим, в оркестре играют дети в возрасте от 8 до 17 лет — учащиеся музыкальных школ Волгограда, области и Поволжского региона. За семь лет своего существования коллектив побывал с концертами в Москве, Великобритании, Чехии, Болгарии, Финляндии, Латвии. Оркестр неоднократно становился обладателем первых премий и гран-при международных конкурсов, в том числе «Скандинавская волна» (2014), «Казанские узоры» (2016), Eurojurmala (2017). В репертуаре артистов более 80 инструментальных и вокальных сочинений, детская опера «Брундибар».
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде 26 августа пройдет молодежный фестиваль «БЕРЕГ-2018» В Волгограде для слабовидящих покажут спектакль о Сталинградской битве В Волгограде впервые пройдет городской открытый фестиваль саксофонистов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение