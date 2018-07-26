Коллектив из Австрии открыл на Урале единственный в России фестиваль музыкальных фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. / ТАСС /. Молодой струнный коллектив из Австрии открыл вечером в Екатеринбурге не имеющий аналогов в России Венский фестиваль музыкальных фильмов, который продлится в городе до 11 августа. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Оксана Рыжкова.

"Открыл фестиваль молодой струнный коллектива из Австрии «Oberton String Octet» из восьми человек, которые играют на струнных инструментах: скрипке, альте, виолончели и контрабасе. Они исполнили классику, а также современную музыку, которая относится к классическим жанрам. Все участники коллектива являются выпускниками музыкального университета в Вене. Они профессионалы, команда интернациональная из джазовых стран", — сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь отметила, что Венский фестиваль музыкальных фильмов состоялся под открытым небом на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (УрФУ) в девятый раз.

Ранее сообщалось, что Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге состоится на месяц позже обычного из-за проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу. Организаторы также перенесли время начала ежевечерней программы с 20:00 на 19:00 из-за того, что в августе темнеет раньше.