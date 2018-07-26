В Екатеринбурге при поддержке УГМК открылся Венский фестиваль музыкальных фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. / ТАСС /. В Екатеринбурге при поддержке Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открылся IX Венский фестиваль музыкальных фильмов. В центре города, на площади перед Уральским федеральным университетом им. Первого президента России Б. Н. Ельцина, установили огромный экран, на котором до 11 августа включительно жители Екатеринбурга смогут абсолютно бесплатно «смотреть музыку». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГМК.

"Каждый вечер на большом экране размером 12 на 9 метров будут показывать лучшие музыкальные постановки. Экран и звуковое оборудование установлены таким образом, чтобы все было отлично видно и слышно, в том числе с большого расстояния", — рассказали в пресс-службе. На площади для зрителей установили стулья, а также павильоны, где можно укрыться от солнца и дождя.

По традиции фестиваль начался с живого концерта. Его открыл молодой и динамично набирающий всемирную известность интернациональный музыкальный коллектив Oberton String Octet — он впервые выступает в России.

История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Film Festival am Wiener Rathausplatz — яркое событие, собирающее зрителей со всего мира. Венский фестиваль перешагнул границы и пришел в Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио и Екатеринбург. Во всём мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.