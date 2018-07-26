В Екатеринбурге при поддержке УГМК открылся Венский фестиваль музыкальных фильмов 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. В Екатеринбурге при поддержке Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открылся IX Венский фестиваль музыкальных фильмов. В центре города, на площади перед Уральским федеральным университетом им. Первого президента России Б. Н. Ельцина, установили огромный экран, на котором до 11 августа включительно жители Екатеринбурга смогут абсолютно бесплатно «смотреть музыку». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГМК.
"Каждый вечер на большом экране размером 12 на 9 метров будут показывать лучшие музыкальные постановки. Экран и звуковое оборудование установлены таким образом, чтобы все было отлично видно и слышно, в том числе с большого расстояния", — рассказали в пресс-службе. На площади для зрителей установили стулья, а также павильоны, где можно укрыться от солнца и дождя.
В этом году программе Венского фестиваля музыкальных фильмов новинки — как записи 2014-2018 годов, так и классика. Зрители услышат и увидят Пласидо Доминго, Анну Нетребко, Хуана Диего Флореса, Аиду Гарифуллину, Риккардо Мути, канадско-португальскую певицу Нелли Фуртадо и многих других. Среди знаменитых постановок фестиваля, в частности, Теодор Курентзис с оркестром MusicAeterna — знатоки считают всемирно известного российского музыканта самым виртуозным на сегодня дирижером произведений Моцарта. В программу также включены музыкальные постановки для детей.
По традиции фестиваль начался с живого концерта. Его открыл молодой и динамично набирающий всемирную известность интернациональный музыкальный коллектив Oberton String Octet — он впервые выступает в России.
История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Film Festival am Wiener Rathausplatz — яркое событие, собирающее зрителей со всего мира. Венский фестиваль перешагнул границы и пришел в Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио и Екатеринбург. Во всём мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.
В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов (12+) проходит с 2010 года при поддержке Почетного консульства Австрии. Постоянные спонсоры яркого культурного события под девизом «Смотри музыку» — «УГМК-Холдинг» и "Райффайзенбанк". Нынешний форум проходит при поддержке Почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, компании ООО «УГМК-Холдинг», Уральского Федерального Университета им. Б. Н. Ельцина и Администрации города Екатеринбурга.