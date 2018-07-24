Астронавт подыграл музыкантам Kraftwerk из космоса

Немецкая электронная группа Kraftwerk во время своего концерта исполнила композицию Spacelab вместе с астронавтом Александром Герстом , передает телеканал «360».

В это время он находился на борту Международной космической станции. Фрагмент концерта опубликован в YouTube.

Астронавт поприветствовал зрителей по видеосвязи и исполнил одну из партий при помощи планшетного компьютера. Он также обратился к зрителям, отметив, что МКС — это самая сложная и дорогая машина, когда-либо созданная человеком.

"Более 100 разных стран мирно работают здесь и достигают того, чего не может достичь ни одна страна. Мы разрабатываем технологии на борту МКС, чтобы выходить за пределы наших нынешних горизонтов и готовиться к дальнейшим шагам в космос — на Луну и на Марс", — добавил Герст.

Исполнение Spacelab сопровождалось фотоснимками из космоса и с МКС.