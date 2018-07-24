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Астронавт подыграл музыкантам Kraftwerk из космоса
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Астронавт подыграл музыкантам Kraftwerk из космоса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Немецкая электронная группа Kraftwerk во время своего концерта исполнила композицию Spacelab вместе с астронавтом Александром Герстом, передает телеканал «360».
В это время он находился на борту Международной космической станции. Фрагмент концерта опубликован в YouTube.
Астронавт поприветствовал зрителей по видеосвязи и исполнил одну из партий при помощи планшетного компьютера. Он также обратился к зрителям, отметив, что МКС — это самая сложная и дорогая машина, когда-либо созданная человеком.
"Более 100 разных стран мирно работают здесь и достигают того, чего не может достичь ни одна страна. Мы разрабатываем технологии на борту МКС, чтобы выходить за пределы наших нынешних горизонтов и готовиться к дальнейшим шагам в космос — на Луну и на Марс", — добавил Герст.
Исполнение Spacelab сопровождалось фотоснимками из космоса и с МКС.
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