Первую демо-запись Дэвида Боуи обнаружили в хлебнице и выставят на аукцион

Дебютный сингл Дэвида Боуи обнаружили в старой корзинке для хлеба. Запись будет выставлена на аукционе, сообщает NME.

Песня I Never Dreamed была записана 16-летним Боуи с группой The Konrads. Decca Records, известный британский лейбл звукозаписи, отклонил демо-запись будущего рок-музыканта.

Сингл нашёл экс-ударник и менеджер группы Дэвид Хэдфилд при переезде. Запись лежала в старой хлебнице. Также он обнаружил старые фотографии, письма и счета, имеющие отношение к истории The Konrads.

Хэдфилд рассказал журналистам, что именно он посоветовал группе записать I Never Dreamed как самую сильную песню в репертуаре коллектива. Запись будет выставлена на аукцион в сентябре. Предполагается, что она будет продана не менее чем за $13 тыс.

Британский музыкант Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года в 69-летнем возрасте. В 2017 году он был посмертно номинирован на премию Brit Awards.