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Музыканты из стран Северной Европы выступят на фестивале Synthposium в Москве
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Музыканты из стран Северной Европы выступят на фестивале Synthposium в Москве 

ТАСС 23 июля 2018
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Музыканты из Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, а также с Фарерских островов примут участие в специальной программе The Nordics V Международного фестиваля изобретательной музыки Synthposium, который пройдет в Москве с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.
"Посетителей фестиваля ждут пять дней оригинальной северной музыки, изобретательных разработок, открытых исследований, устойчивых и неожиданных образов. Это первый для России опыт", — подчеркнули в пресс-службе. Программа направлена на популяризацию культуры стран Северной Европы в России и составлена при поддержке посольств Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и представительства Фарерских Островов.
В афише фестиваля имена норвежского джазового трубача и композитора Нильса Петтера Молвера, шведского электро-продюсера Эвигта Мёркера, датского композитора Кима Бъорна, исландского продюсера Yagya (Адальстейдн Гвюдмюндссон), мультиинструменталиста Хедина Циска Давидсена с Фарерских островов, андерграундный проект финских художников Вилле Хаймала и Мартти Кальяла Amnesia Scanner, дуэт Pink Twins из Хельсинки
Фестиваль Synthposium развернется на десяти площадках по всей Москве. Основная программа пройдет на территории завода «Плутон» и в Электротеатре «Станиславский». Концертную программу дополнят выставка музыкальных инструментов, образовательная сессия, лекции и дискуссии, а также учрежденная в прошлом году профильная премия в области музыкальных технологий Synthposium Awards.
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