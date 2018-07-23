В Эрмитаже прошел вечер балетов на музыку Олега Каравайчука в честь 90-летия композитора

В программу вошел балет «Гамма» в постановке хореографа из Израиля Роя Ассафа, который дебютировал этой работой в России.

"На одной из встреч в Эрмитаже маэстро передал диск с музыкой и сказал: " Марат , здесь музыка для балета. Гениальная штука". Для меня это то же самое, как если бы ко мне подошел Чайковский или Моцарт, я просто не смог с этим жить. Как композитор нашел меня, так я нашел Роя и лично в руки передал ему этот же диск. Это просто и сложно, эмоционально и интеллектуально, конкретно и абстрактно, духовно и телесно, приземленно и возвышенно, далеко и близко — все одновременно", — рассказал об этой работе солист Михайловского театра Марат Шемиунов, который многие годы творчески сотрудничал с композитором, участвовал в его проектах.

В этом спектакле он выступил в ансамбле с коллегами — Андреем Касьяненко и Сергеем Стрелковым.

В программу вошла также балетная миниатюра «Адажио» — трактовка канонической мелодии Чайковского из балета «Лебединое озеро», созданная Каравайчуком в 2012 году и навеянная воспоминаниями в раннем детстве и первых встречах с балетной классикой. Пластическую увертюру на эту музыку в хореографии Мариуса Петипа исполнили солисты Михайловского театра Ирина Перрен и Марат Шемиунов.

На вечере показали также документальный фильм— онцерт режиссера Дмитрия Вологдина «Олег Каравайчук. Опоясывающий менестрелей» — хроника прогулки композитора в интерьерах Зимнего дворца.

О композиторе

В последние годы жизни Олег Каравайчук был «живой достопримечательностью» Эрмитажа, где по личному разрешению генерального директора музея Михаила Пиотровского композитор музицировал в Малиновой гостиной за роялем, подаренным императору Николаю II

Уроженец Украины Олег Каравайчук вошел в историю отечественной музыки как один из ярких российских композиторов конца ХХ — начала ХХI века. Он сочинил музыку к 150 игровым и документальным фильмам, в том числе «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Два капитана», «Солдаты», «Поднятая целина», «Короткие встречи», «Мама вышла замуж», «Долгие проводы», «Монолог», «Игрок», «Ксения, любимая жена Федора», «Фуэте».

Композитор написал много театральной музыки, в том числе по заказу Александринского и Малого драматического театра — Театра Европы.

Он любил выступать в музеях, галереях и клубах.