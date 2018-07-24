Бейонсе и Джей Зи запретили снимать клип в Колизее

Чуть больше месяца назад Бейонсе и Джей Зи наделали немало шума, выпустив клип, который был снят в Лувре — беспрецедентное событие. Звездные супруги, однако, попытались произойти самих себя — и предприняли попытку договориться с властями Италии, чтобы снять свое следующее музыкальное видео в Колизее. К счастью или к несчастью, снимать клип на территории одной из самых знаменитых достопримечательностей мира звездной чете запретили.

Итальянским СМИ удалось узнать, что представители Бейонсе отправили официальный запрос на разрешение провести съемки клипа на территории Колизея 7 и 8 июля (как раз в эти дни Бейонсе и Джей Зи выступали в Италии с концертами). Однако в этой просьбе певице было отказано.

Ничего против самой Бейонсе Министерство культурного наследия Италии, конечно, не имеет — все дело в том, что запрос в Министерство был отправлен буквально в последний момент, и на эти даты в Колизее уже давно были запланированы другие мероприятия. Похоже, что саму Бейонсе эта небольшая неудача не смутила — певица подала повторный запрос, и, вполне возможно, в будущем мы всё-таки увидим музыкальный клип на один из хитов Бейонсе, снятый в Колизее.

попкорнnews