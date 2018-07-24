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Было — стало: чем жила и как выглядела до обрушившейся на нее популярности 20-летняя Лиза Монеточка
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Было — стало: чем жила и как выглядела до обрушившейся на нее популярности 20-летняя Лиза Монеточка 

WMJ.ru 24 июля 2018
Фото: WMJ.ru
Чем занималась 20-летняя Лиза Монеточка до своей популярности.
Елизавета Гырдымова (настоящее имя исполнительницы) родилась в Екатеринбурге. С самого раннего возраста девочка влюбилась в музыку. Лиза сама писала песни и исполняла их на домашнем синтезаторе. Тогда слушателями восходящей звезды были ее друзья и родные. Свои первые и не всегда удачные видео Лиза выкладывала в Сеть. Вот, например, одно из них. Девушка что-то поет, но при этом звук не записывается.
В школьные годы Лиза не сильно отличалась от себя сегодняшней. Она также использовала минимум косметики.
Сначала композиции скромницы Лизы пришлись по душе лишь девочкам-подросткам. Но шло время, Монеточка продолжала работать, выпускать альбомы. В 2016 году она окончила школу и выпустила альбом «Психоделический клауд рэп». После этого ее творчество заметили и другие люди. Год назад Монеточка записала совместную композицию «Чайлдфри» с Noize MC.
В этом году у Лизы вышел третий альбом. Певицу стали приглашать на различные светские мероприятия и ТВ-передачи. Так, Монеточка выступила на фестивале «Кинотавр» в Сочи, спела в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и отправилась в тур.
Сейчас певица продолжает активно наращивать свою армию поклонников. Музыкальные критики пророчат девушке большое будущее.
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Фото:ВКонтакте, Instagram
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