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Уморительные обложки альбомов советских музыкантов
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Уморительные обложки альбомов советских музыкантов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Обложки музыкальных альбомов — специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой. Лишь в конце 1970-х дизайн обложек перешел в разряд искусства и последующие десятилетия отстаивал свое право на существование.
Как и в любом начинании, у этого жанра были, есть и, несомненно, будут свои взлеты и падения, а также эпические провалы. Не только у западных или югославских исполнителей прошлого куда-то моментально исчезло чувство прекрасного, когда они выпускали свои музыкальные альбомы и выбирали что-то поистине жуткое на обложку.
Советские музыканты, любимые миллионами, тоже далеко не ушли.
Источник: Vintage
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