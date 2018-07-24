В Перми на Соборной площади возводят огромный павильон. Что это будет?

Самая

знаменитая пара Италии Аль Бано Карризи и Ромина Пауэр воссоединилась после 20-летнего перерыва, чтобы дать в этом году концерт в Вероне. Пермяки смогут увидеть его на фестивале

Пермяки, пришедшие прогуляться по набережной в эти дни, с удивлением обнаружили необычную постройку, напоминающую кинозал. Мы выяснили, что сооружение готовят для проведения Фестиваль музыкальных итальянских фильмов (6+).

Павильон будет представлять собой импровизированный кинотеатр, где на протяжении четырех дней, с 26 по 29 июля, на большом экране будут идти трансляции музыкальных фильмов, а также киноверсии балетных и оперных постановок, премьеры которых состоялись в этом и прошлом годах в Милане и Турине.

Во время одного из сеансов на экранах зрители увидят частого гостя нашего города Дениса Мацуева . Месяц назад он вместе с оркестром Teatro alla Scala дал концерт на главной площади Милана — Пьяцца-дель-Дуомо. Именно это выступление целиком увидят в Перми. Пианист даже записал обращение к горожанам.

Пермяки увидят самые яркие постановки итальянских театров двух последних сезонов

— Я очень люблю пермскую публику, — сказал Денис Мацуев в своем видеообращении. — И я уверен, что пермяки услышат этот концерт тоже на своей площади. Мне это очень приятно, что мои соотечественники и мои любимые пермяки его тоже увидят.

В основе программы Итальянского фестиваля — киноверсии постановок, созданных в Королевском театре Турина и в миланском Ла Скала. Горожане смогут посмотреть фильм-оперу «Андре Шенье», премьера которой в прошлом году стала главным культурным событием Италии. Это музыкальная история о поэте, который был казнен во время Французской революции. В ней сыграла Анна Нетребко

Увидят зрители и звезд фестиваля Сан-Ремо. Прозвучат эстрадные хиты, хорошо знакомые людям старшего поколения.

На концерте в Милане Денис Мацуев и оркестр Teatro alla Scala сыграл музыку Чайковского, Мусоргского и Равеля. Для пермяков музыкант приготовил сюрприз — записал видеообращение к пермякам

— Все фильмы будут транслировать в НD-качестве. А предоставит их итальянская государственная телерадикомпания RAI, офис которой находится в Риме, — говорит один из организаторов итальянского фестиваля музыкальных фильмов Марина Неволина. — Вход на фестиваль свободный. Днем у нас будет транслироваться детская программа.

Трансляции будут проходить с 26 по 29 июля с 12:00 до 24:00. На отдельной сцене возле галереи будут выступать музыканты камерного оркестра «Орфей» и солисты тетра оперы и балета.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте фестиваля.