На SIM-2018 будет играть «Молодая музыка Сибири»

Участников 29-го Сибирского международного марафона 4 августа в восьми точках забега подбодрят диджеи «Радио Сибирь», а по окончании марафона на Соборной площади пройдет большой фестиваль «Молодая музыка Сибири». На протяжении двух месяцев по инициативе бывшего фронтмена «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца и участника омской группы «25/17», выступающего под псевдонимом Ант, восемь музыкальных коллективов города представляли омичам свое творчество в эфире «Радио Сибирь». Омские музыкальные коллективы выступали с LIVE-концертами и принимали участие в съемках видео-выпусков. Звездные эксперты Сергей Бобунец и Ант лично познакомились с творчеством участников и дали им полезные советы.

Теперь коллективы примут участие в большом фестивале «Молодая музыка Сибири», который пройдет 4 августа на Соборной площади. Это музыкальные проекты Vadiamo, Paraplast, The Street Monkeys, Property Of Mongolia, Legot, Ярый & Juuz, Dildo Boom, Presidents of the Galaxy. Организаторами необычного фестиваля выступили «Радио Сибирь. Омск» и «Сибирский международный марафон».

Все коллективы борются не только за своего слушателя, но и за ценные для музыкантов призы. Главной наградой для победителей станет запись альбома в студии «Радио Сибирь Records». Кроме того, все участники получат призы и подарки от Спонсоров и Партнеров проекта, — сообщает пресс-служба серии забегов «Сибирский международный марафон».

Примечательно, что за несколько часов до начала выступлений, на трассе 29-го Сибирского международного марафона силами «Радио Сибирь» будут организованы музыкальные точки, где диджеи проекта «Сибирь танцует» будут подбадривать участников зажигательной музыкой.

Справка: «Молодая музыка Сибири» — масштабный проект «Радио Сибирь», цель которого познакомить сибиряков с молодыми и амбициозными музыкальными коллективами. За три сезона на проект было заявлено более 2500 песен от разных исполнителей. Свыше 200 из них можно было услышать в эфире «Радио Сибирь» по всей сети вещания.