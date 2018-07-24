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Дальневосточный фестиваль «Мариинский» открылся во Владивостоке балетом «Дон Кихот»
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Дальневосточный фестиваль «Мариинский» открылся во Владивостоке балетом «Дон Кихот» 

ТАСС 24 июля 2018
Фото: ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Третий международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» открылся во вторник во Владивостоке балетом «Дон Кихот». По информации билетных касс Приморской сцены Мариинского театра, свободных мест в зале нет, все билеты продали накануне.
За несколько часов до спектакля на летней сцене театра для гостей играл оркестр Тихоокеанского флота, который начал свою программу с песни «Варяг». Фойе театра украшено большими плакатами с фотографиями участников — звезд балета, оперы, известных музыкантов и дирижеров. Сам спектакль начался после «театральных 15 минут» в 19:15 (12:15 мск).
Помимо балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа, балетная программа фестиваля включает «Времена года» в хореографии Ильи Живого на музыку Макса Рихтера и «Золушку» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского.
В последующие дни гости фестиваля также увидят оперы «Дон Кихот» Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса, «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова, «Так поступают все» Вольфганга Амадея Моцарта, «Саломея» Рихарда Штрауса.
Маэстро Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, привезет в Гуанчжоу (Китай) оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. В рамках фестиваля он даст серию концертов с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро (Япония).
Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.
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