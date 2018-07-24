В интернете появились билеты на концерт One direction

Трудно поверить, но треки One поклонники поют до сих пор, а ведь вчера группе исполнилось лет! Правда, три года назад парни взяли перерыв в музыке и попробовали себя в качестве сольных певцов. Некоторые фанаты до сих пор не могут в это поверить, а вчера у них и вовсе был настоящий шок. Дело в том, что в сети неожиданно появились билеты на концерт в Австралии на августа года.

Посты, полные радости и восторга, буквально заполонили: любимая группа собирается воссоединиться.

«Парни, это правда? Концерт в Австралии в году», «Почему билеты на концерт в году доступны? Это шутка? Или что?»

Но все же среди миллионов поклонниц нашлись и те, кто этой новости сразу не поверил.

«Пока сами не скажут, что у них концерт в Австралии, я бы вам не советовала тратить деньги».

И правильно! Уже через несколько минут билетов как и не было. Если зайти на сайт, можно увидеть только прошедший тур в году, когда Зейн Малик (Zayn) ещё был в составе группы. Что ж, розыгрыш удался. С другой стороны, парни общаются вот уже целых лет, чем не повод для радости? Присоединяемся к поздравлениям!