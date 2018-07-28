Зарубежные группы, которые обожали в СССР

Недавно мы уже вспоминали иностранные хиты, популярные в СССР. Однако слава некоторых музыкальных групп не ограничивалась одним шлягером, и любовь к ним распространялась на все творчество.

The Beatles

"Битломания", охватившая весь мир, не обошла стороной и Советский Союз. Несмотря на то, что власть не поощряла подобное увлечение, популярность "Ливерпульской четверки" набирала обороты. Песни записывали на использованных рентгеновских снимках и переводили на русский язык. The Beatles во многом повлияли на становление и развитие русского рока.

Globallook

Впрочем, через некоторое время власти изменили свое отношение к группе. Первой официально изданной песней "битлов" в СССР стала «Girl» (1967). А в 1969 году в журнале «Ровесник» опубликовали ноты, оригинальный текст и русский перевод «Леди Мадонны». Отдельная пластинка группы вышла в 1974 году, но первый полный альбом издали в 1986 году.

ABBA

Невозможно представить эпоху диско без этой группы из Швеции. Их песни возглавляли чарты на протяжении десяти лет, с середины семидесятых до середины восьмидесятых.

Яркие сценические костюмы, чарующий женский вокал, несколько десятков качественных хитов сделали их феноменом, который так и не смогли повторить другие представители этого жанра. Впрочем, тексты не всегда соответствовали жизнерадостным мелодиям, то и дело впадая в знаменитый скандинавский сплин.

Отдельное внимание привлекали симпатичные солистки, которых в Союзе называли просто "темненькая" и "светленькая". Их прически и стиль были образцом для подражания всех модных советских девушек.

Кроме того, группа предугадала и подготовила бум индустрии видеоклипов, активно используя клипы для продвижения своих песен.

Ну и в конце концов, именно АББА подарила миру самый известный новогодний гимн, в котором абсолютно точно отразилась постпраздничная грусть.

Boney M

Эта диско-группа была создана в ФРГ, но ее участники родились за пределами Германии.

Музыканты с легкостью покорили Европу и мир, за исключением США, а в 1978 году сделали то, что не удалось даже любимой в СССР АББА — приехали в Союз, где дали 10 концертов и сняли несколько клипов на Красной площади. На тот момент эти гастроли можно было сравнить с путешествием на Луну.

Globallook

Вокруг этого события потом ходило много слухов. Говорили и о фанате группы в высших партийных кругах, и о том, что приглашение в СССР могло быть широким жестом в преддверии Олимпиады, призванным продемонстрировать открытость страны.

Правда, самую русскую песню Boney M "Rasputin" принимающая сторона исполнять запретила "по историческим соображениям". Кроме того, музыкантов предупредили, как себя вести на советской сцене. Несмотря на это, солистка Лиз Митчелл сама вышла в зал к публике, чем окончательно потрясла зрителей.

В 1979 году на Центральном телевидении показали фильм-концерт "Вечер Boney M. в концертной студии Останкино". Впрочем, во время недолгого правления Андропова видеозапись уничтожили.

Modern Talking

Сладкоголосый немецкий дуэт Томаса Андерса и Дитера Болена безраздельно царил на домашних вечеринках и дискотеках второй половины восьмидесятых. Простенькие баллады о любви в стиле популярного евродиско навевали грезы о "сладкой жизни" без политических намеков. Можно было расслабиться и слушать.

Тем более, что официальные власти отнеслись к группе вполне добродушно. Музыкантов показали 7 февраля 1986 года в "Ритмах планеты". В том же году, но 18 мая, они появились в эфире "Утренней почты".

Шоумен и певец Сергей Минаев , который называет себя "первым поющим советским диск-жокеем", исполнил несколько хитов группы с откровенно пародийными русскими текстами.

Кстати, самый популярный хит Modern Talking звучит в мультфильме "Возвращение блудного попугая", когда Кеша слушает в наушниках You're My Heart, You're My Soul.