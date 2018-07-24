Arctic Monkeys выпустили новый клип 

Arctic Monkeys выпустили клип на свою новую песню «Tranquility Base Hotel & Casino» из шестого студийного альбома группы, который вышел в мае этого года.
Клип снят в духе фильмов Стэнли Кубрика. В видео Алекс Тернер гуляет по казино и отелю, разговаривает по телефону, снимает лошадей и разъезжает по ночному Лас-Вегасу. Для съемок в клипе фронтмен Arctic Monkeys даже специально избавился от бороды и сменил ее на винтажные усы.
Режиссерами видеоролика выступили американские постановщики Аарон Браун и Бэн Чэппелл, снимавшие предыдущий клип группы на песню «Four Out Of Five».