Arctic Monkeys выпустили новый клип

Arctic Monkeys выпустили клип на свою новую песню «Tranquility Base Hotel & Casino» из шестого студийного альбома группы, который вышел в мае этого года.

Клип снят в духе фильмов Стэнли Кубрика . В видео Алекс Тернер гуляет по казино и отелю, разговаривает по телефону, снимает лошадей и разъезжает по ночному Лас-Вегасу. Для съемок в клипе фронтмен Arctic Monkeys даже специально избавился от бороды и сменил ее на винтажные усы.