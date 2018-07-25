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Концерт классической музыки пройдет в районе
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Концерт классической музыки пройдет в районе 

Управа района Арбат города Москвы 25 июля 2018
Фото: Арбатские Вести
В «Доме Алексея Лосева» 28 июля пройдет концерт классической музыки.
Артисты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса.
В этот вечер в гостиной библиотеки выступят лауреаты международных конкурсов: скрипачи Нонна Маничева и Максим Мучкин и пианистка Ника Лундстрем, которая будет аккомпанировать солистам. Кроме того, в концерте поучаствуют вокалистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Анна Булгак, сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Вход свободный. Гостей приглашают к 19:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 33.
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