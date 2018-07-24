10 музыкальных альбомов, которые взорвут твой уровень тестостерона

Сегодня мы составили для тебя по-настоящему брутальный плейлист, под который ты с легкостью сможешь перекусить сорокамиллиметровую арматуру, навалять гризли и сделать мертвую петлю на ударном вертолете AH-64 «Апач». Ты готов? Тогда начнем.

Accept — Objection Overruled (1993)

https://www.youtube.com/watch?v=gAEeDgb2JIU Это легендарная немецкая банда, которую наши отцы слушали еще на кассетах. И ничего удивительного здесь нет: старички выступают аж с 1971 года! 37 лет отборного метала! Accept представляют из себя классический хеви-метал: грубый и агрессивный, но в то же время весьма мелодичный. Отдельно отметим уникальный вокал фронтмена Удо Диркшнайдера, который выделяет эту группу на фоне других. Objection Overruled, выпущенный в 1993 году, — пример классического стиля Accept. В свое время пластинка занимала высокие рейтинги в различных чартах, но и спустя 25 лет смотрится очень и очень достойно.

Amon Amarth — Twilight of the Thunder God (2008)

https://www.youtube.com/watch?v=5hsXl-kD1Xg А вот этот альбом заставит тебя взять в руки топор и отправит прямиком на поле брани, по дороге в Вальгаллу. Представляем тебе шведских викингов Amon Amarth, являющихся яркими представителями скандинавской тяжелой сцены. Как ты уже понял, основной тематикой является германо-скандинавская мифология, а это значит, что музыка этой группы просто по определению не может быть сопливой. Также обратим твое внимание на эпичные и красочные клипы команды, напоминающие полноценные исторические боевики.

Black Sabbath — Headless Cross (1989)

https://www.youtube.com/watch?v=EITaKlLCifQ Четырнадцатый альбом культовой бирмингемской группы Black Sabbath, которая, думаем, не нуждается в представлении. Здесь нет особой брутальности, но она и не нужна: атмосфера добротного олдскульного хард-рока не оставит тебя равнодушным. Кстати, данная пластинка записана без участия Оззи Осборна на вокале Тони Мартина , но от этого она ничуть не хуже.

Carcass — Swansong (1996)

https://www.youtube.com/watch?v=C5yzia958mE Эта пластинка — представитель такого необычного жанра, как дэт-н-ролл, представляющего из себя смесь экстремальных жанров (дэт-метал, хард-рок) с рок-н-роллом. Очень атмосферно, очень брутально и очень необычно. Однозначно слушать!

Danzig — Circle of Snakes (2004)

https://www.youtube.com/watch?v=hwVAKrV93N0&start_radio=1&list=RDQMAG396jfIuHc Детище Гленна Данцига, эпатажного основателя жанра хоррор-панк, а также весьма известной группы Misfits. Проект Danzig был в саундтреках к комедии «Мальчишник в Вегасе 1-3». Danzig чем-то напоминает фоновую музыку, которую ставили во время выходов рестлеров: тот самый бескомпромиссный, агрессивный хард-рок. Поэтому Circle of Snakes занимает заслуженное место в нашем списке.

Godsmack — Faceless (2003)

https://www.youtube.com/watch?v=D7KA70J5r98&list=PL0zBZJp4ZErz9gZ9jxOsOZLz8uxQDmZtV Известная американская нью-метал-команда со своим третьим альбомом Faceless, с которого песня I Stand Alone — саундтрек к фильму «Царь скорпионов» — стала настоящим хитом и получила две номинации «Грэмми». Эту группу частенько любят включать в тренажерных залах, и они там весьма в тему за счет своей агрессивности.

Judas Priest — Painkiller (1990)

https://www.youtube.com/watch?v=b1T6sirrd0A Это классика! Это знать надо! Еще одна легенда родом из далекого Бирмингема; группа, оказавшая неоценимое влияние на развитие тяжелой музыки в мире. Кстати, именно фронтмен Judas Priest Роб Хэлфорд ввел моду на кожаную одежду среди металлистов и рокеров.

Metallica — Metallica (1991)

https://www.youtube.com/watch?v=S-Kn_tPJ4gs Разумеется, без Metallica эта подборка была бы, пожалуй, несколько неполноценной. Metallica — одна из самых коммерчески успешных метал-групп на планете — входит в знаменитую «большую четверку трэш-метала». Альбомы команды были проданы в общей сложности в количестве 110 миллионов пластинок по всему миру. Если ты до сих пор еще не слушал один из лучших ее альбомов 1991 года с одноименным названием, то ты много потерял.

Motorhead — Inferno (2004)

https://www.youtube.com/watch?v=TryKH8T2ja0 Нестареющая классика, поистине культовая группа с несравненным прокуренным вокалом Лемми Килмистера. Под эту музыку ты можешь прокачивать свое тело в спортзале; можешь сидеть в косухе в баре, попивая пиво; можешь разъезжать по ночному городу на старенькой «Импале» в компании подруги или ремонтировать свой байк в гараже — хриплый голос Лемми везде будет уместен. Motorhead еще относится к тем немногим командам, которые могут десятилетиями делать, по сути, одну и ту же музыку и при этом всегда быть в топе, так же как те же AC/DC. И именно за это мы так их и обожаем.

Pantera — Vulgar Display of Power (1992)

https://www.youtube.com/watch?v=Nx08MK_O_TQ Перед тобой один из самых значительных в мире альбомов от американской грув-метал-группы Pantera, получивший множество различных наград. Группа оказала немалое влияние на развитие тяжелой сцены, а за всю карьеру коллектива (1981-2001) было продано более 40 миллионов пластинок. Pantera является одним из родоначальников грув-метала и славится своим брутальным звучанием.