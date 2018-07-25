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The Nordics: подробности «северной» программы Syntposium–2018
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The Nordics: подробности «северной» программы Syntposium–2018 

Москва24 25 июля 2018
Фото: Москва24
Международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Syntposium, который пройдет в Москве с 29 августа по 2 сентября, объявил о совместной программе The Nordics, созданной в коллаборации с Северными странами.
Гостей фестиваля ждут пять дней оригинальной музыки, разработок, открытых исследований, устойчивых и неожиданных образов. Это первый для России опыт соединения в рамках одного проекта представителей всех северно-европейских стран.
Кого ждать Nils Petter Molvaer Пионер future jazz, норвежский трубач и композитор. В своем творчестве сочетает ураганную смесь из свободного джаза, эмбиента, рока и брейкбита. Обладатель награды German Record Critics Award и норвежской Spellemannprisen. За последние 20 лет Молвер выпускает несколько сольных пластинок (в числе его постоянных партнеров — гитарист Эйвинд Орсет и таблист Закир Хуссейн), пишет музыку для кино и театра и записывается в коллаборациях с Трилоком Гурту, Sly & Robbie, Эктором Зазу, Биллом Лассвеллом и другими. В 2013 году Молвер выпустил совместный альбом 1/1 с немецким продюсером Морицем фон Освальдом.
Amnesia Scanner Несмотря на то, что число поклонников Amnesia Scanner постоянно растет, публике о дуэте мало что известно. Amnesia Scanner — одновременно музыкальная группа, студия дизайна и труппа артистов перформанса, основанная берлинскими резидентами, финскими художниками Вилле Хаймалой и Мартти Кальяла в 2014 году. В конце 2013-го амнезийщики привлекали к себе внимание мира андерграунда, выпустив хит Booty Bamboo и череду суперглянцевых видеороликов, опубликованных на YouTube. Музыка Amnesia Scanner выходила как на независимых лейблах, так и на PAN и Young Turks. Кроме сольных работ на счету музыкантов — коллаборация Lexachast вместе с Биллом Кулигасом и Хармом ван ден Дорпелем
Evigt Mörker Творческий путь Evigt Mörker начался в конце 1990-х годов, когда после скитаний в мире рока и панка шведский продюсер познакомился с электронной музыкой. Композиции Эвигта вдохновлены процветающей шведской техно-сценой тех лет и собственными исследованиями новых гипнотических звучаний. В 2013 году он создал свой лейбл, на котором выпустил три альбома, высоко оцененных критиками. Тесно сотрудничает с такими лейблами, как Northern Electronics и Semantica.
Kim Bjørn Электронный музыкант, композитор и дизайнер. Автор семи книг по визуальному дизайну. В своих книгах и статьях Ким сосредоточен на взаимодействии музыкантов с машинами и инструментами. Ведет регулярные семинары, дает мастер-классы и проводит встречи с участием художников, музыкантов и мейкеров. Ким выпустил шесть альбомов в стиле ambient музыки и выступает на live площадках и фестивалях по всему миру. Новая книга Кима Бъорна, PATCH & TWEAK (в соавторстве с Крисом Майером и Сюзанной Сиани) посвящена модульному синтезу.
Pink Twins Дуэт Pink Twins был создан в 1997 году двумя братьями, уроженцами Хельсинки — музыкантами, аудиовизуальными артистами, кинорежиссерами. Pink Twins представляют свои работы на выставках и фестивалях по всему миру. Они выпустили несколько аудио— и видео-релизов в физических форматах и ​​в интернете, включая вышедшую в 2017 году интерактивную онлайн-аудио платформу Infinity. На концертах Pink Twins совмещают электронную музыку, сыгранную на компьютерах и аналоговых синтезаторах, с микшированием видеопроекций. Pink Twins используют электронные звуки, шумы и гармонические музыкальные элементы для создания гиперактивной, постоянно меняющейся и чрезвычайно детализированной стены звука.
Rasmus Hedlund Композитор, продюсер и музыкант-исполнитель. Живет и работает в Хельсинки, занимается арт-проектами и электронной музыкой, отдавая предпочтение стилям dub, techno и ambient. Выступает live c 2002 года, выпускает релизы с 2004-го. Начинал карьеру как техно-музыкант, но впоследствии сменил стиль, чтобы поделиться с публикой своими открытиями из области sound art, В 2010 году, после получения ученой степени (искусствоведение) создал свой собственный импринт Ljudverket, нацеленный на посетителей арт-галерей и клубов.
Teenage Engineering Teenage Engineering базируются в Стокгольме и занимаются созданием хорошо продуманной высококачественной электроники для всех, кто влюблен в звук и музыку. Компания была основана в 2007 году. Первый продукт Teenage Engineering — OP-1, портативный синтезатор «все в одном» — быстро взяли на вооружение всемирно известные музыканты. Эксклюзивная презентация динамика OD-11, созданного специально для того, чтобы воспроизводить облачную музыку, состоялась на фестивале MOMA NYC Summer 2014. Зимой 2016 года Teenage Engineering запустили продукт Pocket Operator. OP-Z, второй девайс в линии OP будет представлен на фестивале Synthposium 5.
Yagya Исландский продюсер Yagya (Адальстейдн Гвюдмюндссон) уже больше десяти лет создает атмосферу при помощи мелодий и звуков. Член коллектива Thule Musik, Yagya также как часть Sanasol и Plastic. Студент направления вычислительной техники в Университете Исландии, Yagya проводит все свободное время, создавая музыку на компьютере. Он концентрируется на атмосфере и настроениях и пытается отразить в своей музыке красоту окружающего мира. Черпает вдохновение в работах Gas, Philip Glass, Basic Channel, Brian Eno и всех тех, кто остается верен себе и своим идеям. Yagya предпочитает фокусироваться на более мягкой и светлой стороне музыки, избегая тяжелых и жестких ритмов. Музыкант слышит гармонию и красоту в простых звуках природы, и хочет, чтобы музыка естественно проникала в сознание слушателя.
Lau Nau Lau Nau, она же Лаура Науккаринен — одно из наиболее интересных имен на финской музыкальной сцене. Помимо сочинения и выступления в качестве Lau Nau, она производит и исполняет музыку для новых фильмов, немого кино, театральных и звуковых постановок, используя как акустические, так и электронные инструменты, полевые записи, собственный голос. Ее работы были номинированы на различные музыкальные награды (Teosto, Emma, Jussi и Femma). Первые сольные альбомы Lau Nau были выпущены в США (Locust music 2005 & 2008). Дебютный альбом Kuutarha заслужил признание экспертов Pitchfork и Dusted, а The Wire назвал альбом одним из 50 лучших в 2005 году. Новый альбом Lau Nau, Poseidon, был по достоинству оценен критикой и полонниками, получил главный приз Femma-gala и был номинирован на премию Emma (финский эквивалент Grammys).
Информация о других участниках и билеты доступны по ссылке.
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