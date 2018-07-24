Анастасия Спиридонова получила гран-при «Белые ночи»

22 июля Анастасия Спиридонова получила главный приз гран-при престижного фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

Анастасия, представлявшая на международном музыкальном фестивале Россию, лидировала в течение всего времени, набирая максимальное количество баллов. В результате, ее песня "Цунами", имевшая премьеру на втором конкурсном дне, так понравилась зрителям и членам жюри, что была удостоена не только награды, но и ротации на Русском радио

Самую высокую награду фестиваля Настя, получила из рук своего кумира, 4-х кратного обладателя "Грэмми" певца из Великобритании SEAL

Увидеть его и пообщаться с ним Настя давно мечтала, как известно, мечты сбываются, особенно, если ты этого заслуживаешь. На фестиваль съехались представители музыкальной культуры и бомонда из многих стран мира. Сейчас Настя абсолютно счастлива, и считает, что победа стала главным подарком к ее предстоящей свадьбе, которая пройдет этим летом. Будущий муж уже поздравил артистку, он болел за любимую как никто другой.