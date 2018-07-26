Ещё
Выставка о музыке в романе Льва Толстого откроется в библиотеке для слепых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выставка о музыке в романе Льва Толстого откроется в библиотеке для слепых 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Российской государственной библиотеке для слепых 6 августа состоится вернисаж «Музыка в романе Льва Толстого „Война и мир“».
Известный автор в детстве брал уроки фортепиано. Лев Толстой очень любил музыку. Свои пристрастия в этой области он использовал для раскрытия характеров персонажей в своих произведениях, в частности в романе-эпопее «Война и мир», проинформировали на сайте культурного учреждения.
Вниманию посетителей библиотеки представят ноты произведений. Люди с ограниченными возможностями смогут прослушать аудиозаписи.
Культурное учреждение находится по адресу: Протопоповский переулок, дом 9.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Торжественные мероприятия, посвящённые 1030-летию Крещения Руси, пройдут 28 июля на Боровицкой площади Беседа с писательницей пройдет в Армянском музее Москвы и культуры наций Более 10 тысяч москвичей посетили семейный фестиваль «Свежесть лета»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»2
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение