Выставка о музыке в романе Льва Толстого откроется в библиотеке для слепых

В Российской государственной библиотеке для слепых 6 августа состоится вернисаж «Музыка в романе Льва Толстого „Война и мир“».

Известный автор в детстве брал уроки фортепиано. Лев Толстой очень любил музыку. Свои пристрастия в этой области он использовал для раскрытия характеров персонажей в своих произведениях, в частности в романе-эпопее «Война и мир», проинформировали на сайте культурного учреждения.

Вниманию посетителей библиотеки представят ноты произведений. Люди с ограниченными возможностями смогут прослушать аудиозаписи.

Культурное учреждение находится по адресу: Протопоповский переулок, дом 9.