«Джаз Бернстайна»: в Бишкек приехали известные американские музыканты

«Джаз Бернстайна» теперь и в Бишкеке. В честь столетия великого композитора в Кыргызстан приехали известные американские музыканты. Выступили они совместно с кыргызским контрабасистом Эркином Кыдыкбаевым.

Начали американские джазмены свой в тур в кыргызской государственной консерватории, где провели мастер-класс для юных музыкантов. Все получили массу приятных впечатлений. Для студентов это, в первую очередь, примечательно тем, что они не часто присутствуют на мастер-классах таких именитых музыкантов. А профессионалы отметили огромный энтузиазм и желание развиваться у музыкальной молодежи Кыргызстана.

«Здесь есть замечательные молодые таланты, настоящие самородки! Но условий для развития музыки и желания ей заниматься не хватает. А если бы они были, то возможно, многие кыргызские музыканты стали бы настоящими мировыми звездами», — отметил барабанщик Дрори Мондлак.

Следующим пунктом остановки джазовых звезд был дом для престарелых и инвалидов. Контрабас в доме престарелых редкость, если не фантастика. Но ведь это джаз. Это импровизация. Поэтому возможно всё. Музыканты растрогали постояльцев приюта буквально до слез. Многие из них, как оказалось, очень даже любят джаз и сильно увлекались им в молодости. Они с удовольствием окунулись в те времена, когда втайне покупали виниловые пластинки, а потом дома включали проигрыватель и наслаждались этой красивой и такой приятной для души музыкой. А нередко и устраивали дружеские вечеринки с танцами под ритмы свинга. Поэтому для зрителей джазовый концерт оказался весьма приятным сюрпризом, ведь возраст музыке не помеха. Тем более такому зажигательному жанру как джаз.

«К любой музыке отлично просто отношусь. Хорошо сыграли, молодцы ребята. Дай бог им здоровья!», — рассказал о своих впечатлениях постоялец дома престарелых Александр Лащенков.

Вокалист неожиданных гостей — Дебора Картер. Она является певицей мирового уровня. Говорит, что у нее есть кое-что общее с кыргызским народом. Можно сказать, что Дебора — современный кочевник. Ведь ее международная музыкальная карьера развивается далеко за пределами родной Северной Америки. Певица говорит, что в музыке с детства. Пела в самых разных стилях, прежде чем пришла к джазу.

«Я занимаюсь музыкой с трех лет. Начинала петь в церкви. Когда я начинала петь, я увлекалась такими жанрами, как поп и рок. Джазом решила заниматься, потому что в нем много свободы и импровизации. И всегда получается разное исполнение», — рассказала о своем пути к джазу Дебора.

Работа с кыргызским музыкантом Эркином идет легко, ведь в музыке нет языкового барьера. Тем более что такое направление, как джаз, призвано объединять народы разных стран и культур.

«Джаз — это мир и любовь. Он многонационален. Эркин и я в первый раз играем вместе. Но мы сразу нашли общий язык и стали хорошими друзьями», — говорит барабанщик Дрори Мондлак.

«Конечно, для меня это что-то новое. Ведь к нам в Бишкек, в Кыргызстан не так часто приезжают музыканты, а когда приезжают, для нас это праздник. К тому же для меня, как для музыканта, это большой опыт — сыграть с такими замечательными музыкантами», — поддержал Эркин американского коллегу.

Музыканты исполнили джазовые и бродвейские композиции Бернстайна. Звучали композиции из известного бродвейского мюзикла «Вестсайдская История». Её сюжет построен на бессмертной повести Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Вечером музыканты дали еще один концерт в одном из популярных столичных кафе. Исполнители «Джаза Бернстайна» провели слушателя в дни раннего джаза и свинга. А также исполнили джазовые интерпретации самых известных произведений Леонардо Бернстайна. Концерт посетило множество иностранных гостей, которые тоже с огромным удовольствием окунулись в джазовую атмосферу.

На всех концертах музыканты полностью отдавались исполнению. И зрители, бесспорно, это чувствовали.

«Музыканты, конечно, высшего класса. Певица — известная исполнительница. Она выступала даже с Метрополитен-оркестром. Выше всяких похвал. Исполнение завораживает», — отмечает посетитель кафе Рашид Мамкин, который сам очень увлекается джазом и даже когда-то закончил музыкальное училище по классу саксофона, поэтому знает, о чем говорит.

Джазовые композиции всегда звучат по-разному. Ведь в основе жанра лежит импровизация. Теперь у джазовых мелодий Леонардо Бернстайна есть новые краски. Их авторы американские музыканты Дебора Картер, барабанщик Дрори Мондлак, джазовый пианист Майк Дель Ферро и кыргызский контрабасист Эркин Кыдыкбаев.

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