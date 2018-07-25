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«Элизиум» и «Порнофильмы» прокомментировали отказ от участия в «Нашествии»
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«Элизиум» и «Порнофильмы» прокомментировали отказ от участия в «Нашествии» 

BFM.RU 25 июля 2018
Фото: BFM.RU
Сразу несколько рок-групп отказались от участия в фестивале «Нашествие» из-за присутствия на площадке Минобороны. О своем решении не выступать сообщили представители групп «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли» и Distemper.
Как заявил Business FM лидер «Элизиума» Дмитрий Кузнецов, изначально организаторы утверждали, что в этом году министерство обороны не будет сотрудничать с фестивалем. Только на этих условиях группа дала согласие на участие. Затем ситуация изменилась, говорит Кузнецов:
Дмитрий Кузнецов музыкант, лидер группы «Элизиума» «Мы давали согласие на участие при условии, что там не будет министерства обороны. Нам это отсутствие подтвердили два месяца назад. Я не знаю, как они планировали, но, по крайней мере, говорили, что в этом году у министерства обороны никакой деятельности на поле фестиваля не будет. Мы дали согласие, и организаторы прекрасно знали, что у двух групп из 150 было условие, что они играют только при отсутствии пропаганды милитаризма на фестивале — мы и „Порнофильмы“. Соответственно, когда организаторы звонили нам сообщать о том, что случилось вот так и министерство обороны все-таки будет, организаторы уже знали, что мы откажемся, то есть вопроса не стояло».
Фронтмен «Порнофильмов» Владимир Котляров рассказал радиостанции, что организаторы отнеслись к решению группы с пониманием. Они также знали о принципиальной позиции музыкантов по вопросу участия Минобороны, более того, судя по всему, решение министерства стало сюрпризом и для устроителей, продолжает Котляров:
Владимир Котляров музыкант, фронтмен группы «Порнофильмы» «Когда стало известно, что министерство обороны настроено продолжить сотрудничество и фестиваль никак не может отказать им, потому что это не так-то просто, как оказалось — отказать министерству обороны, представители фестиваля связались с нами и рассказали, что ситуация поменялась, извинились и сказали, что, если вы откажетесь, мы все поймем».
Организаторы фестиваля опубликовали официальный комментарий, в котором заявили, что народу нравится стенд Минобороны и «Нашествие» будет делать то, чего от него ждут гости фестиваля. С группами, которые решили отказаться от участия в этом мероприятии, организаторы шоу пообещали продолжить партнерские отношения. При этом текст официального заявления представителей «Мультимедиа Холдинга» на сайте НСН был озаглавлен так: «Мальчики не любят танчики. Или почему „Порнофильмы“ бегут от Минобороны». Позднее фразу про «мальчиков и танчики» из заголовка убрали.
На фестивале все еще заявлено участие более сотни коллективов. Для большинства из них участие Минобороны не является чем-то определяющим. Вот что Business FM заявил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин:
Сергей Галанин рок-музыкант «Меня сотрудничество с Минобороны не смущает совершенно, а главное, сотрудничество с „Нашим радио“, я им полностью доверяю, а там дальше никаких отказов с нашей стороны не будет».
Минобороны сотрудничает с фестивалем «Нашествие» с 2013 года. Министерство показывает экспозицию военной техники, проводит акции патриотического характера и организует пункт записи на контрактную службу в армии. В 2015 году из-за Минобороны в «Нашествии» отказалась принять участие «Машина времени». Андрей Макаревич заявлял, что у него «нет желания петь песни на фоне танков».
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