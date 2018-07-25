Макаревич поддержал группы, отказавшиеся от участия в «Нашествии» 

«Мне это говорит о том, что их какие-то базовые взгляды на жизнь совпадают с моими. Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что рок-н-ролл всегда был под знаком пацифика. Рок-н-ролл и война были на диаметрально противоположных полях. И музыка была всегда против войны».
Накануне стало известно, что коллективы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и «Пошлая Молли» не будут принимать участие в фестивале «Нашествие», который пройдёт в начале августа в Тверской области. Поводом стало сотрудничество организаторов мероприятия с Миноброны России.
Напомним, в 2015 году группа «Машина времени» отказалась ехать на «Нашествие». Лидер группы Андрей Макаревич заявил, что у него нет желания «петь песни на фоне танков».