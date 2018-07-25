Самые яркие девушки фестивалей

Лето — горячая пора и высокий сезон для опен-эйров и фестивалей. Люди меняют тесные бары на открытые концертные площадки, выбираются на природу, чтобы послушать музыку вместе и насладиться неповторимой атмосферой.
Говорят, в большинстве своем девушкам рок-фестивали чужды: вся эта жизнь в палатках — ни душа нормального, ни простора домашнего, на поле трава по колено, грязь под ногами… На самом же деле, нежная половина человечества ничуть не меньше мужчин обожает многодневные опен-эйры. Многие не замечают минусов, а в таких поездках видят сплошные плюсы: глоток свободы, любимая музыка и дух единения с многотысячной толпой.
Для девушек поездка на фестиваль — это еще и повод одеться максимально эпатажно, примерить новый образ, который в обычной жизни будет выглядеть совсем не к месту.
Организаторы многих опен-эйров всячески поощряют стремление посетителей наряжаться. Самые красивые девушки, которые для фестивалей выбрали особенные образы, в нашей фотогалерее. Восхищаемся!