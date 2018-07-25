Самые яркие девушки фестивалей

1/19 Быть такой красивой - это вообще легально?! Больше эффектных девушек, которые любят летние фестивали, в нашей фотогалерее Фото: @melaniekeeli

2/19 Этих девушек одевают не профессиональные стилисты. Просто они не стесняются самовыражаться и дают волю фантазии Фото: @facesofburningman

3/19 Красавицы с фестиваля Burning man Фото: @claramorberg

4/19 И вновь Burning man Фото: @laynesworld

5/19 На всемирно известный фестиваль Burning man люди приезжают из самых разных уголков планеты Фото: @hi.iam.julia

6/19 Этот зебрабайк девушка привезла с собой Фото: @burnergirls

7/19 Палящее солнце и песчаная буря не способны испортить настроение гостям Фото: @claramorberg

8/19 Смелый образ для любительницы эпатажа Фото: @fallinggfromgrace

9/19 А что вы знаете о настоящем веселье? Фото: @theartache

10/19 Золотые или серебряные шорты? Почему бы и нет Фото: @burnergirls

11/19 Посетительница европейского фестиваля Junktown Фото: @broken.photographer

12/19 Один из главных EDM-фестивалей проходит в Бельгии и называется Tomorrowland Фото: @fitnesslads

13/19 Но кое-кто из дам предпочитает комфортный эпатаж на метал-фестивале Brutal Assault. Фото: @sidheag_wolf

14/19 А так выглядят посетительницы главного готического фестиваля Европы Wave Gothic Treffen Фото: @werner.dietrich.0101

15/19 Вы только представьте, сколько часов кропотливой работы потребовалось для такого эффектного лука Фото: @adora_batbrat

16/19 Старомодно? Нет! Классика? Да! Фото: @aurora.niva

17/19 Шляпа из павлиньев перьев для посетительницы фестиваля Boomtown Фото: @chargecandy

18/19 Многие девушки ценят комфорт и удобство в одежде, но все равно стараются выглядеть притягательно на Brutal Assault Фото: @angelogasta