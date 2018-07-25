Ещё
Самые яркие девушки фестивалей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Реальные тусовщицы: самые яркие девушки фестивалей 

Рамблер 25 июля 2018
Самые запоминающиеся посетительницы опен-эйров — в нашей фотогалерее.
1/19  Быть такой красивой - это вообще легально?! Больше эффектных девушек, которые любят летние фестивали, в нашей фотогалерее
Фото:
2/19  Этих девушек одевают не профессиональные стилисты. Просто они не стесняются самовыражаться и дают волю фантазии
Фото:
3/19  Красавицы с фестиваля Burning man
Фото:
4/19  И вновь Burning man
Фото:
5/19  На всемирно известный фестиваль Burning man люди приезжают из самых разных уголков планеты
Фото:
6/19  Этот зебрабайк девушка привезла с собой
Фото:
7/19  Палящее солнце и песчаная буря не способны испортить настроение гостям
Фото:
8/19  Смелый образ для любительницы эпатажа
Фото:
9/19  А что вы знаете о настоящем веселье?
Фото:
10/19  Золотые или серебряные шорты? Почему бы и нет
Фото:
11/19  Посетительница европейского фестиваля Junktown
Фото:
12/19  Один из главных EDM-фестивалей проходит в Бельгии и называется Tomorrowland
Фото:
13/19  Но кое-кто из дам предпочитает комфортный эпатаж на метал-фестивале Brutal Assault.
Фото:
14/19  А так выглядят посетительницы главного готического фестиваля Европы Wave Gothic Treffen
Фото:
15/19  Вы только представьте, сколько часов кропотливой работы потребовалось для такого эффектного лука
Фото:
16/19  Старомодно? Нет! Классика? Да!
Фото:
17/19  Шляпа из павлиньев перьев для посетительницы фестиваля Boomtown
Фото:
18/19  Многие девушки ценят комфорт и удобство в одежде, но все равно стараются выглядеть притягательно на Brutal Assault
Фото:
19/19  Но кому-то образ важнее
Фото:
Лето — горячая пора и высокий сезон для опен-эйров и фестивалей. Люди меняют тесные бары на открытые концертные площадки, выбираются на природу, чтобы послушать музыку вместе и насладиться неповторимой атмосферой.
Говорят, в большинстве своем девушкам рок-фестивали чужды: вся эта жизнь в палатках — ни душа нормального, ни простора домашнего, на поле трава по колено, грязь под ногами… На самом же деле, нежная половина человечества ничуть не меньше мужчин обожает многодневные опен-эйры. Многие не замечают минусов, а в таких поездках видят сплошные плюсы: глоток свободы, любимая музыка и дух единения с многотысячной толпой.
Для девушек поездка на фестиваль — это еще и повод одеться максимально эпатажно, примерить новый образ, который в обычной жизни будет выглядеть совсем не к месту.
Организаторы многих опен-эйров всячески поощряют стремление посетителей наряжаться. Самые красивые девушки, которые для фестивалей выбрали особенные образы, в нашей фотогалерее. Восхищаемся!
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту4
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение