Ещё
«Аффинаж» — о петербургском флере, волшебстве акустики и самых необычных выступлениях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Аффинаж» — о петербургском флере, волшебстве акустики и самых необычных выступлениях 

Москва24 25 июля 2018
Фото: Москва24
Группа «Аффинаж» сегодня — один из самых известных и востребованных коллективов. Теплый прием им гарантирован как в клубах, так и на фестивальных площадках. Они успевают все: сочинять и записывать новые песни, ездить по всей стране с концертами. 26 июля группа выйдет на сцену Парка искусств «Музеон» и сыграет c живой перкуссией старые и новые песни. Музыканты гарантируют, что публика запомнит этот концерт надолго.
В преддверии концерта основатели и идеологи «Аффинажа» Эм Калинин (вокалист, гитарист, автор текстов) и басист Сергей Калинин побеседовали с обозревателем портала Москва 24 Алексеем Певчевым.
— Вы — одна из самых востребованных групп в столичных клубах и на фестивалях, но начинали вы в Вологде. Почему вы решились на переезд в Питер? Было ли это связано с тем, что это одна из рок-столиц с богатой историей?
Эм: Ох, первый вопрос, а в голове уже столько «но»! Начну с того, что не считаю наш коллектив каким-то невероятно востребованным, сверхпопулярным. Может, это какие-то чересчур завышенные амбиции, может, самокритичность и унылый реализм, но такого ощущения у меня лично нет. Второе — группа «Аффинаж» родилась именно в Петербурге в 2012 году. В Вологде все мы жили какое-то время (кто-то родился, кто-то приехал учиться), а потом переехали, притом тоже в разное время. Просто таким счастливым образом сложились обстоятельства, что мы нашли друг друга и создали коллектив. А переезжали мы просто жить — работать, учиться.
Сергей: Петербург был рок-столицей в 1980-е и 90-е, то есть во времена, когда мы были детьми. И, конечно, в нашей провинции истории о ленинградском рок-клубе, о жизни музыкальной богемы воспринимались как мифы и легенды Древней Греции. Но каждый из нас переехал в Питер уже будучи вполне взрослым человеком, так что вряд ли можно сказать, что рок-мифология города и желание в нее встроиться сыграли тут решающую роль. По моему впечатлению, начиная с 2000-х основные музыкальные тренды, модные веяния и актуальные артисты исходят в основном из Москвы, и за успехом в шоу-бизнесе логичнее отправляться в столицу.
Видео: YouTube/Lena Strygina
— Связано ли это с тем, что ваша стилистика (которую вы обозначаете условным термином «нуар-шансон») максимально гармонично вписывается в Питер, а не в Москву, где больше возможностей пробиться, но нет чего-то необходимого вам?
Эм: Нет, не думаю. Скажем, для меня это был выбор, не сопряженный с каким-то расчетом на карьеру и тем более на «атмосферу музыки, которую мы будем играть». Хотя бы потому, что я вообще не подозревал, что появится «Аффинаж».
Сергей: Легендарный флер Санкт-Петербурга — он, конечно, преображает в глазах смотрящего многое, что из города исходит, в том числе и музыку. Но вообще-то вопрос о нашей принадлежности к «петербургской школе» — один из самых спорных. Мы постоянно сталкиваемся с подобным восприятием. Думаю, дело тут в том, что ленинградский и позже петербургский рок, — это, как принято считать, по преимуществу рок героический, который что-то свое такое важное пытается в мир транслировать. Не только донести личные переживания или развлечь слушателя, но как-то его изменить внутренне. В этом смысле да, это про «Аффинаж».
Ну и, конечно, тот факт, что мы простые ребята с инструментами, которые весь свой путь преодолевают самостоятельно, не будучи продюсерским проектом, не получая влиятельной поддержки извне — это история не московская, а скорее, как раз, романтично-петербургская. Про друзей с голодными глазами и их веру в успех. А термин «нуар-шансон» — это была попытка отгородиться от уже существующих тэгов, обрести свое лицо не только музыкально, но и формально, обозначившись новым определением.
— Известны случаи, когда группы специально старались написать «форматную» песню, чтобы попасть на радио. Складывается впечатление, что у «Аффинажа» все прошло куда более гладко. С какого момента вы почувствовали себя по-настоящему востребованной группой?
Эм: Это только лишь впечатление со стороны — изнутри все иначе. Путь и на радиостанции, и на ТВ-программы для нас был сложен и тернист. С самого начала и до сего дня мы — самостоятельная группа. Нам не оказывают протекции влиятельные люди, нас не двигают вперед большие материальные вливания, поэтому все, чего мы достигаем, — результаты личного упорного труда. Скажем, по моему мнению, половина нашего материала — абсолютно форматная. И по аранжировкам, и по содержанию, и даже по таймингу. Однако, чтобы это поняли программные директора радиостанций, ушло очень много времени. Та же песня «Герой Моих Детских Грез», которая сейчас звучит на радио, появилась в записи еще в 2013 году. И спустя аж три года появилась на радиоволнах. Если бы все было так легко, согласитесь, она бы появилась там сразу, потому как хитовым этот трек был изначально. А вот мы тогда были никому не известны и никем не замечены.
— Практически с самого начала вы сделали акцент на акустическое звучание. Как вы поняли, что в век технологий именно такая подача максимально эффективна?
Эм: Насчет «максимально эффективна» я бы поспорил. Да и касаемо «нарочито акустического звучания» — тоже. На последнем альбоме «Золото» фишек из «века технологий» предостаточно. Скорее всего, нам по-прежнему близко акустическое звучание по причине того, что акустика — всегда очень честная. Электронный инструмент как бы дает много иллюзии в звуке. У синтезатора, к примеру, по сути нет предела ни в диапазоне, ни в тембрах. С помощью рандомайзера можно сделать трек, нажимая две-три клавиши.
С акустикой все иначе. Тебе нужно проявить фантазию, мастерство, чтобы сочинить, а затем изобразить красивый свежий пассаж. Ты не утопишь криво спетые ноты в потоке грохота и реве перегруженных гитар — именно поэтому acoustic live самые показательные, если вы хотите услышать, как в действительности поет вокалист, насколько технично играют гитаристы. Акустическая музыка — это как фотомодель без макияжа и одежды, скрывающей недостатки фигуры. Если такая фотомодель хороша даже так — это действительно красивый человек.
Сергей: Мы не эксплуатируем акустическое звучание, а лишь используем его как основной инструмент. Акустика — это базис, на котором выстраивается все остальное здание музыки. Какой-то из этажей может быть ориентирован на традиционную музыку, а другой — на высокотехнологичный саунд. Но именно в том случае, когда под музыкой есть устойчивая основа, которой для нас является то самое «акустическое звучание», стилистические эксперименты не выглядят бестолковыми метаниями, творческий поиск органичен, а любой самый смелый результат воспринимается по-прежнему как творчество «Аффинажа».
Видео: YouTube/Аффинаж Группа
— Многие команды, начиная как акустические (кто-то из-за недостатка средств для покупки аппаратуры, кто-то в силу подхода), постепенно ужесточали звучание. Произойдет ли такое с вами?
Эм: Странно, но мне в голову приходят как раз таки обратные примеры: когда команды начинают с лютейшего кора и постепенно превращаются в легонький, причесанный, насквозь коммерческий поп-рок. И я говорю о последнем без негатива и снисхождения — чаще всего это, наоборот, признак взросления группы. Играть мягко и тонко — сложнее, чем грубо, жестко, на разрыв. Опять же, это вовсе не означает, что в тяжелых направлениях невозможен рост, взросление без понижения степени тяжести. В этом смысле развиваться в рамках жанра, при этом оставаясь «тяжелым», да еще и прогрессируя как композитор — это колоссальный труд.
Что же касается нас, то в некоторых композициях даже в акустическом звуке мы звучим тяжелее, агрессивнее, мощнее многих электрических команд.
Сергей: Привязанность к своему «корневому» саунду — это, в том числе, вид дисциплинирующего самоограничения. При нашей любви к абсолютно разной музыке, разным жизненным проявлениям вообще очень легко сорваться с цепи и пойти в разнос, поэтому такой маяк просто необходим.
Но иногда получается материал, «Аффинажу» органически неподходящий, который в «Аффинаже» невозможно было бы реализовать без разрушения концептуальных основ группы. Поэтому одним проектом мы не ограничиваемся: существует несколько сайд-проектов в диапазоне от техно и шансона до софт-рока и эмо-панка. Как правило, в этих проектах задействованы либо все мы вчетвером, либо в каких-то сочетаниях.
— С 2014-го вы выпускаете по альбому в год. Это некий метод, подход, концепция, позволяющие держать себя и публику в тонусе?
Эм: Главная причина — это громадное количество материала. Нам есть, что сказать, и мы не молчим. Поэтому я бы сказал, что это не «метод», а необходимость. На самом деле, мы бы выпускали материал еще чаще, но это физически и технически невозможно. Да и эмоционально тоже — в новую программу необходимо выграться, погрузиться в композиции целиком, «прожить» их несколько раз. А так как наша музыка от программы к программе разительно отличается (по саунду, по атмосфере, это всегда разные истории), делать параллельно довольно тяжело.
— Вы говорили, что альбом «Золото» будет дилогией, но сейчас, по слухам, готовится третья часть. Почему именно в контексте этого альбома вам хочется выразить так много?
Эм: Альбом действительно будет по итогу состоять из трех частей. И да, он получился внушительного размера. Объем продиктован историей: лирический герой проходит путь по трем измерениям, по трем пространствам. Бурный рост альбома (зачастую на этапе его формирования) — привычное для нас дело. После выхода «Русских Песен» мы планировали запись «Сделай Море». Но атмосфера «Русских Песен» так затянула, что уже к выходу релиза появилось еще несколько композиций, настроением и наполнением продолжающих заданную ранее тему. Тогда мы решили отложить на время «Сделай Море» и записать хотя бы мини-альбом по следам «Русских Песен». Он и назывался «Послесловие» изначально потому, что планировалось что-то вроде короткого эпилога из трех-четырех произведений. Но в процессе родилась целая связная повесть, и родился полноценный большой альбом. Приблизительно то же самое происходило и с «Золотом».
— В вашем аккаунте во «ВКонтакте» кипит активность, что не очень типично для групп вашего стиля. Это следствие интереса к нетипичной для сети музыки или отменная работа вашего SMM-щика? Насколько соцсети сейчас более результативны для продвижения, чем те же СМИ?
Сергей: Вокруг группы «Аффинаж» сформировалось то, что раньше, в оффлайн-времена называлось фан-клубом. Это удивительный процесс. Помню, что однажды знакомая сказала про наши концерты: «На выступления приходят слушатели, а уходят сектанты». Это, конечно, преувеличение, но наша музыка на самом деле каким-то образом сплачивает людей. Я встречал подобное у более старших наших коллег ("Алиса", «25/17», «Пилот») и на Западе (например, maggots группы Slipknot), но никогда — у групп-ровесниц.
Слушатели из разных городов организуют «Концерты „Аффинаж“ без „Аффинажа“» — то есть собираются сами, снимают зал, выставляют аппаратуру и играют наши песни. Удивительно и приятно наблюдать за этими движениями. Думаю, это является следствием того, что люди слышат в нашей музыке нечто большее, чем просто песни на злобу дня, воспринимают их шире, чем развлечение, в которое, по большому счету, превратилась современная музыка под действием механизмов шоу-бизнеса.
Что до продвижения, то соцсети сейчас лидируют по соотношению «затраты на продвижение/привлечение аудитории» — это без сомнения. Но для достижения действительно заметного успеха нужно использовать все рычаги, все инструменты, до которых можно дотянуться. Так что мы постоянно работаем в этом направлении.
Что касается SMM-щика, то его у нас нет. Группа в ВК и все внешние проявления коллектива в медиа-среде делаются участниками группы «Аффинаж» от и до.
— Сеть предоставляет свободное пространство для продвижения таких проектов, как «Монеточка», «Гречка» и прочие. Насколько вам кажется логичным и гармоничным появление подобных «хайп-проектов», возникающих без видимых усилий, но имеющих резонанс?
Эм: Во-первых, не думаю, что внутри таких проектов не совершается никаких усилий, разве что усилия иного плана. Упор не на сам материал, а, скорее, на актуальность «здесь и сейчас», на, как я люблю говорить, прецедентность. Здесь важнее продуманные промо-схемы, мониторинг популярных тем, умение «поймать волну». Я не утверждаю, что хайповость таких явлений — это сплошной голый расчет. Да и расчета может не быть вовсе изначально: из информационного шума естественным образом рождается то, что своим существованием иллюстрирует настоящее время, подчеркивает его наиболее яркие черты.
Во-вторых, СМИ охотно подхватывают такие темы. И нередко то, что будучи неактуальным характеризовалось этими же СМИ как что-то смешное, нелепое, даже бездарное, спустя время начинает превозноситься и популяризироваться.
Нам, скажем, важно создать искусство такое, чтобы человек, услышав его сегодня, завтра открыл его для себя на еще большей глубине. Мгновенный скоропортящийся продукт — вот что точно не является нашим методом. Лучше медленно, но верно и надолго, чем быстро, но без возможности не «протухнуть» на завтра. Мы не живём в вакууме, нам интересно наблюдать происходящее здесь и сейчас, быть внутри сегодняшнего дня, но есть нечто большее — попытка заглянуть в будущее.
— В сериале «Красная королева» звучат песни группы «Моя дорогая» из Омска. Группа работает в схожей с вами акустической манере. Ваши песни звучат в полнометражном фильме «Скоро все кончится». Похоже, что востребованы и в кино?
Сергей: Пока киноопыт группы «Аффинаж» ограничен участием в фильме Алексея Рыбина. Но работа над саундтреками — одно из тех направлений творчества, где мы мечтаем проявить себя. Поэтому мы открыты к любого рода сотрудничеству в этом плане. Прозвучать в кассовом фильме — это прекрасная возможность показать себя публике далекой от современной музыки. Многие люди, которым, уверен, понравились бы наши песни, просто не успевают или не хотят искать близкое в постоянно меняющемся интернет-потоке контента, им достаточно того, что уже есть в их плейлисте. Чтобы достучаться до их сердец, мы готовы выйти из своего «музыкантского мира», пойти навстречу — в том числе через массовое кино.
— Вы — гости почти всех крупных опен-эйров этого лета. За годы существования группы в каком самом необычном месте вам довелось играть и в каком самом необычном хотелось бы это сделать?
Сергей: Формально, самое необычное место, где мы выступали — это магазин IKEA. Но то выступление было в рамках фестиваля, который как раз славится своим стремлением делать концерты в странных местах, так что не знаю, стоит ли его учитывать. Вообще в качестве самых необычных на ум приходят наши концерты для детей. В одной из школ Белгорода мы стали гостями «музыкального урока» (группа играет песню, рассказывает о ней и о себе, школьники в зале слушают, задают вопросы, потом следующая песня, и все повторяется). А недавно играли концерт для воспитанников детского лагеря в Ленинградской области. Удивительно и приятно было видеть, что многие ребята знают наши песни, подпевают. Им не кажется, что «Аффинаж» — мрачная и депрессивная группа, они воспринимают музыку непосредственно и открыто, слышат в ней именно то, что мы вкладываем: полет, героизм, желание жить несмотря на трудности. На наших концертах часто можно встретить детей с родителями. Мы дорожим тем, что песни «Аффинаж» близки юной аудитории. В какой-то степени, возможно, это наш посильный вклад в развитие родной страны.
Москва24: последние новости
Мария Захарова написала песню для Кати Лель "Результат всегда один – ты в хоббита превращаешься". Кто и зачем слушает данжен-синт? Варвара Визбор: "В эмоциональном плане мне, наверное, восемь лет – не больше"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Новости партнеров
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение