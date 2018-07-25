Монеточка отменила выступление на «Нашествии»

Певица Монеточка заявила об отмене своего выступления на фестивале «Нашествие». Мероприятие пройдет 3,4 и 5 августа в Тверской области.

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал меня увидеть в этом году на «Нашествии», но моё выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше», — написала певица в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее News.ru писал о том, что уже четыре музыкальных группы разных направлений отказались выступать на фестивале «Нашествие» в этом году из пацифистских соображений. Первыми «ласточками» стали «Порнофильмы» и «Элизиум». За ними последовали «Йорш» и «Пошлая Молли». Не исключено, что от участия в «Нашествии» откажется кто-то ещё.