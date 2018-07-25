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Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
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Монеточка отменила выступление на «Нашествии» 

News.ru 25 июля 2018
Фото: News.ru
Певица Монеточка заявила об отмене своего выступления на фестивале «Нашествие». Мероприятие пройдет 3,4 и 5 августа в Тверской области.
«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал меня увидеть в этом году на «Нашествии», но моё выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше», — написала певица в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее News.ru писал о том, что уже четыре музыкальных группы разных направлений отказались выступать на фестивале «Нашествие» в этом году из пацифистских соображений. Первыми «ласточками» стали «Порнофильмы» и «Элизиум». За ними последовали «Йорш» и «Пошлая Молли». Не исключено, что от участия в «Нашествии» откажется кто-то ещё.
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