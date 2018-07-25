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Коллектив барабанщиц «Москвички» дал концерт в «Коломенском»
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Коллектив барабанщиц «Москвички» дал концерт в «Коломенском» 

Управа района Нагатинский затон 25 июля 2018
Фото: Нагатинский затон
Слушатели в полной мере насладились этим праздником духовой музыки. В репертуар коллектива вошло все лучшее из русской и мировой классики. В том числе великолепные советские марши, например, Андрея Петрова, произведения Иоганна Штрауса-старшего.
— Наше выступление понравилось всем присутствующим. Это и неудивительно: марши задают бодрый настрой, заражают оптимизмом. Девушки не сыграли полную программу, помешал дождь, пришлось переместиться в помещение, но наш коллектив еще вернется в «Коломенское», здесь такая благодарная публика, — сообщил редактору газеты «Нагатинский затон» руководитель ансамбля «Москвички» Виктор Селезнев.
Завершился концерт бурными аплодисментами, слушатели не хотели отпускать артистов.
Фото: сайт ансамбля.
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