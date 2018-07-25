Следующая станция… джаз! «Музыка в метро» — концерты продолжаются

Пассажирам метро, оказавшимся вечером 23 июля на станции «Достоевская», повезло: они попали на классный джазовый авангард по своим проездным и «Тройкам».

Тем, кто знаком с проектом «Музыка в метро», концерт под сводами станций метро политена уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Но на этот раз зажгли по-особенному: кажется, сам Федор Михайлович Достоевский , «хозяин станции», впечатлился джазом! И с молодым, но уже очень опытным музыкантом Никитой Фроловым мы решили познакомиться поближе.

Сначала представляем по официальной должности: директор культурного центра «Яковлевское» ТиНАО. А по душе и по профессии Никита Фролов — музыкант. Саксофонист!

— Никита, это твой первый опыт игры в метро? И как это — после концертных залов?

— Да как — здорово! Здорово, что нет никаких рамок, и потому тут можно прочувствовать неформальный диалог саксофониста и прохожего. Даже вспоминается фильм «Такси-блюз» Павла Лунгина ! Хорошо, когда музыкой можно откровенно рассказать о себе настоящем, честно, без купюр, когда ничто не стесняет, не тормозит. За этот эксперимент хочется поблагодарить и Департамент культуры, и метрополитен. Классно!

— Значит, подобный опыт — первый, но не последний?

— Надеюсь, нет. Концертов таких будет штук тридцать. И все средства от них пойдут на помощь детям с нарушениями слуха. Так что получается и удовольствие, и польза. И еще хотел бы обратить внимание, что поддерживали меня звезды советского джаза — пианист Станислав Ананьев , тромбонист Владимир Лебедев , саксофонист Игорь Тертычный, трубач Евгений Баранов и кларнетист Лев Лебедев. Возможность послушать их сегодня — это фантастика.

— А почему ты когда-то выбрал саксофон? Обычно все же фортепиано…

— Оно тоже было — я играл на этом инструменте с трех лет. Но внутренне хотелось какой-то свободы, выхода за рамки академичности, хотелось выражать свои мысли и чувства импровизацией. А потом я случайно увидел, как на благотворительном вечере Билл Клинтон играл на саксофоне какой-то несложный блюз. Меня это почему-то поразило. Мне тогда было десять лет, и я подумал, что когда-нибудь я тоже буду играть джаз, а деньги, которые пойдут на благотворительность, кому-нибудь обязательно помогут.

— У кого ты учился?

— В этом смысле я везунчик: начал заниматься саксофоном в музыкальной школе Ростроповича. Я проникся мировоззрением Мстислава Леопольдовича, человека бесконечного таланта, гражданина мира. И сегодня сбылась моя мечта — ведь я живу музыкой, разговариваю со своим зрителем своей музыкой. Для культуры и искусства нет границ, они абсолютно космополитичны. Таким же был и человек с паспортом за подписью королевы Грейс, который повлиял на мою жизнь.

СПРАВКА

«Музыка в метро» — сервисная программа Московского метрополитена, предоставляющая места для выступлений городским музыкантам и качественную живую музыку пассажирам. Узнать, кто и на какой станции выступает, можно на сайте music.mosmetro.ru.