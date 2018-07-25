Концерт классической музыки дали в выставочном зале на Немчинова

Классику XIX века исполнили в выставочном зале на улице Немчинова.

Перед зрителями выступила известная пианистка Елизавета Миллер. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— В исполнении знаменитой российской пианистки, народной артистки РФ Елизаветы Миллер прозвучали классические произведения, созданные в XIX столетии. Нашим гостям представилась уникальная возможность услышать звуки старинного рояля XIХ века Érard, — поделился сотрудник администрации.

Напомним, что Елизавета Миллер регулярно выступает соло и в составе камерных ансамблей в России, Италии, США, Германии и Франции, сотрудничает с ансамблем Марка Пекарского , студией новой музыки при Московской консерватории.

ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу улица Немчинова, дом 12. (мю)