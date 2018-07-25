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Концерт классической музыки дали в выставочном зале на Немчинова
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Концерт классической музыки дали в выставочном зале на Немчинова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 25 июля 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Классику XIX века исполнили в выставочном зале на улице Немчинова.
Перед зрителями выступила известная пианистка Елизавета Миллер. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— В исполнении знаменитой российской пианистки, народной артистки РФ Елизаветы Миллер прозвучали классические произведения, созданные в XIX столетии. Нашим гостям представилась уникальная возможность услышать звуки старинного рояля XIХ века Érard, — поделился сотрудник администрации.
Напомним, что Елизавета Миллер регулярно выступает соло и в составе камерных ансамблей в России, Италии, США, Германии и Франции, сотрудничает с ансамблем Марка Пекарского, студией новой музыки при Московской консерватории.
ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу улица Немчинова, дом 12. (мю)
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