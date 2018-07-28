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Фестиваль Park Live превратил набережную Парка Горького в танцпол
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Фестиваль Park Live превратил набережную Парка Горького в танцпол 

ТАСС 28 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Park Live, который в этом году впервые продлится три дня, стартовал в пятницу на набережной Парка Горького в Москве сетами представителей танцевальной музыки, передает корреспондент ТАСС.
Открыть фестиваль доверили одному из ярчайших представителей этого стиля на постсоветском пространстве — Ивану Дорну. Его выступление не обошлось без хита «Стыцамэн», занимавшего первые строчки музыкальных рейтингов шесть лет назад.
Для нью-йоркского хаус-дуэта Sofi Tukker выступление на Park Live стало первыми гастролями в России. «Это наш самый первый день в России. Сейчас увидим», — предупредил клавишник и бэк-вокалист коллектива Такер Хэлперн.
Его напарница, вокалистка и гитаристка Софи Хоули-Вельд подготовилась и выучила по-русски «дайте шума». Певица была явно настроена на тесное знакомство с российской публикой и даже решилась прыгнуть в толпу. К счастью, московские парни не подвели и поймали артистку.
Американские гости привезли песни с первой полноценной пластинки, релиз которой состоялся в апреле этого года, а также свои «визитные карточки» — Best Friend и композицию Drinkee, номинированную в 2017 году на премию Grammy как лучшая танцевальная запись.
Третьим на сцену вышел хедлайнер первого дня фестиваля — легенда танцевальной музыки, французский диджей и продюсер Дэвид Гетта. «Я очень люблю это место [Москву] и так счастлив вернуться», — признался музыкант и исполнил хиты, которым подпевали все: совместная с Sia Titanium, 2U с Джастином Бибером, The World Is Mine, In My Head, I Gotta Feeling с The Black Eyed Peas, Just One Last Time, Don"t Leave Me Alone и многие другие.
Park Live
Фестиваль Park Live проходит в шестой раз. Хедлайнерами второго фестивального вечера в субботу станут исландский коллектив Kaleo и британская группа Gorillaz, которая впервые выступит в Москве после семилетнего творческого перерыва. Завершит музыкальный фестиваль 29 июля выступление трип-хоп-коллектива Massive Attack.
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