Фестиваль Park Live превратил набережную Парка Горького в танцпол 

Для нью-йоркского хаус-дуэта Sofi Tukker выступление на Park Live стало первыми гастролями в России. «Это наш самый первый день в России. Сейчас увидим», — предупредил клавишник и бэк-вокалист коллектива Такер Хэлперн.

Его напарница, вокалистка и гитаристка Софи Хоули-Вельд подготовилась и выучила по-русски «дайте шума». Певица была явно настроена на тесное знакомство с российской публикой и даже решилась прыгнуть в толпу. К счастью, московские парни не подвели и поймали артистку.

Американские гости привезли песни с первой полноценной пластинки, релиз которой состоялся в апреле этого года, а также свои «визитные карточки» — Best Friend и композицию Drinkee, номинированную в 2017 году на премию Grammy как лучшая танцевальная запись.

Третьим на сцену вышел хедлайнер первого дня фестиваля — легенда танцевальной музыки, французский диджей и продюсер Дэвид Гетта . «Я очень люблю это место [Москву] и так счастлив вернуться», — признался музыкант и исполнил хиты, которым подпевали все: совместная с Sia Titanium, 2U с Джастином Бибером , The World Is Mine, In My Head, I Gotta Feeling с The Black Eyed Peas, Just One Last Time, Don"t Leave Me Alone и многие другие.