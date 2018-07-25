Фестиваль музыки и технологий Alfa Future People в этом году будет масштабнее

Фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People состоится в этом году 10-12 августа в посёлке Большое Козино Нижегородской области уже пятый раз. 25 июля в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля.

В этом году организаторы обещают сделать мероприятие масштабнее и ярче, чем в прошлые годы. Тема 2018 года — большое космическое путешествие. На фестивале будут работать 4 сцены и множество различных зон. Гостям будут представлены новейшие технологии со всего мира. Количество сотрудников, обеспечивающих работу фестиваля — 10-12 тысяч человек. Для участия в фестивале в Нижегородскую область приедут топовые артисты — это одна из самых больших статей расходов фестиваля. Организаторы сообщили, что приняли также более 400 заявок от ди-джеев, из них 29 июля комиссия выберет 30 самых лучших. Ожидается, что фестиваль примет не менее 50 000 зрителей и выйдет в этом году на самоокупаемость.

Фестиваль — зрелищное мероприятие, и каждый год организаторы радуют гостей мероприятия невероятным техно-зрелищем. Для большего эффекта финал фестиваля-2018 пока держится в секрете.