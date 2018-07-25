Everlast с новым альбомом

Экс-участник House Of Pain и La Coka Nostra EVERLAST вновь возвращается в Россию. Повод более чем впечатляющий: артист представляет новый альбом «Whitey Ford’s House of Pain» мировым туром, один из концертов которого пройдет в Москве, причем выступление предусматривает расширенный состав музыкантов.

Еще один повод собраться — двадцатилетие выхода в свет пластинки «Whitey Ford Sings The Blues», завоевавшей за прошедшее время мультиплатиновый статус и совершивший настоящий переворот в умах, соединив блюз-рок все лучшее из школы хип-хопа, процветшей на восточном побережье США.

Слушатели вправе ожидать, что будут исполнены также все хиты времён проекта House Of Pain — видит бог, они не будут обмануты.

5 сентября, клуб RED (Москва, Болотная набережная, 9, стр. 1)

EVERLAST // фото: Estevan Oriol