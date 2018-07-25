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Everlast с новым альбомом
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Everlast с новым альбомом 

ИД «Собеседник» 25 июля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Экс-участник House Of Pain и La Coka Nostra EVERLAST вновь возвращается в Россию. Повод более чем впечатляющий: артист представляет новый альбом «Whitey Ford’s House of Pain» мировым туром, один из концертов которого пройдет в Москве, причем выступление предусматривает расширенный состав музыкантов.
Еще один повод собраться — двадцатилетие выхода в свет пластинки «Whitey Ford Sings The Blues», завоевавшей за прошедшее время мультиплатиновый статус и совершивший настоящий переворот в умах, соединив блюз-рок все лучшее из школы хип-хопа, процветшей на восточном побережье США.
Слушатели вправе ожидать, что будут исполнены также все хиты времён проекта House Of Pain — видит бог, они не будут обмануты.
5 сентября, клуб RED (Москва, Болотная набережная, 9, стр. 1)
EVERLAST // фото: Estevan Oriol
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