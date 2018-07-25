Жителей района пригласили на концерт польских песен

В Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 28 июля состоится концерт польских песен о любви.

Основной темой мероприятия станет любовь.

Польские песни о прекрасном чувстве исполнят преподаватель и участник знаменитого музыкального проекта Алина Булычева. Она порадует гостей хитами Анны Герман, Мечислава Фогга и других авторов, сообщили детали мероприятия на сайте культурного учреждения.

Кроме того, Алина Булычева поделится со слушателями интересной информацией о польской эстраде и песнях.

Концерт начнется в 16:00 в атриуме библиотеки, расположенной по адресу: улица Николоямская, дом 1. Вход на мероприятие свободный.