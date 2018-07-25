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Жителей района пригласили на концерт польских песен
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Жителей района пригласили на концерт польских песен 

Управа Таганского района города Москвы 25 июля 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 28 июля состоится концерт польских песен о любви.
Основной темой мероприятия станет любовь.
Польские песни о прекрасном чувстве исполнят преподаватель и участник знаменитого музыкального проекта Алина Булычева. Она порадует гостей хитами Анны Герман, Мечислава Фогга и других авторов, сообщили детали мероприятия на сайте культурного учреждения.
Кроме того, Алина Булычева поделится со слушателями интересной информацией о польской эстраде и песнях.
Концерт начнется в 16:00 в атриуме библиотеки, расположенной по адресу: улица Николоямская, дом 1. Вход на мероприятие свободный.
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